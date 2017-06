LE GROUPE IVAL L'ANNONCE POUR JUILLET Le premier Iveco sortira de Ouled Hadadj

Le marché automobile algérien s'enrichit donc d'une nouvelle usine qui s'ajoute à celles déjà en production.

Le P-DG du groupe Ival, M.Mohamed Baïri, l'a récemment annoncé. Les premiers modèles châssis cabine, représentants de la gamme légère de marque Iveco, assemblés en Algérie, sortiront de l'usine de Ouled-Hadadj, dans la wilaya de Boumerdès. Ces véhicules seront livrés entre juillet et août prochain a précisé M. Baïri.

L'usine du concessionnaire Ival pour l'assemblage des véhicules Iveco est ainsi prête et fonctionne à 100%. «Nous allons commencer avec une seule ligne d'une capacité de 650 véhicules par an» a précisé le même responsable et d'ajouter:

«Nous allons commencer directement avec le système CKD (Complete Knock Down), avec l'assemblage de 550 pièces directement au niveau de l'usine qui est ouverte à la sous-traitance». Avec l'entrée en production de cette usine réalisée en partenariat entre Iveco et Ival, le marché automobile algérien s'enrichit donc d'une nouvelle usine qui s'ajoute à celles déjà en production à savoir celles de Renault, en 2014, Hyundai en 2016 et Volkswagen il y a quelques jours.

A priori, le taux d'intégration actuel est de l'ordre de 17%, voire même 20% car les sous-traitants sont déjà là et sont au nombre de trois. Il est certain que ce projet permettra de recruter du personnel à divers niveaux. Que ce soit au niveau de la chaîne, de la formation. L'on a déjà évalué ce quota au minimum à 500 personnes.

Un chiffre qui est bien entendu appelé à croître, car chaque nouvelle gamme requerra le recrutement d'une nouvelle équipe d'intervenants sur la chaîne de montage.

Rappelons qu'Ival dispose d'une autre assiette foncière pour une usine de même vocation. Il s'agit de l'usine de Bouira.

Autant de projets qui sont les fruits d'une longue négociation avec le constructeur italien. «Notre projet de production de poids lourds de marque italienne Iveco, ne relève pas d'un effet de mode et n'obéit nullement à une politique d'annonce pour faire dans l'air du temps. Nous avons comme partenaire technologique le constructeur italien Iveco et nous nous inscrivons sur le long terme, car notre usine de Oued El Berdi, à Bouira produira le premier véhicule en 2020», a précisé M. Sofiane Ben Omrane, directeur général d'Ival Industrie, à l'issue d'une visite du site de Bouira devant abriter l'usine de montage de véhicules et dont le montant de l'investissement est de 3, 415 milliards de dinars. L'on a évoqué un taux d'intégration initial de 35%, «c'est-à-dire dès le démarrage du projet, alors que dans le cahier des charges du ministère de tutelle, le taux exigé est de 40% après cinq ans de production», a-t-on expliqué en précisant que ce taux ambitieux permettra de réduire le transfert de la devise ainsi qu'une réduction de 7 à 10% des coûts de production. L'on a ajouté que ce taux d'intégration de 35% sera augmenté jusqu'à 55 ou 60% dans quatre ou cinq ans de production. «Avec cela, nous aurons fait un grand pas dans l'industrie automobile», a-t-on noté.