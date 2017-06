BOUIRA Distribution imminente de 3765 logements sociaux

La fin de l'année en cours est la date butoir retenue pour la distribution de 3765 logements sociaux. L'affichage des listes des bénéficiaires est en voie de finalisation après les enquêtes d'habilitation telles que le stipule la réglementation en vigueur.

L'affichage, comme à l'accoutumée, engendre des mécontents. C'est notamment le cas dans la commune de Taghzout, daïra de Haizer, où les citoyens non bénéficiaires ont recouru à la fermeture du siège de la commune en exigeant l'annulation pure et simple de la liste des 145 logements.

Dans ce cadre et en réponse à cette exigeance, les responsables ont invité les protestataires à formuler des recours auprès de la commission de wilaya qui reste l'unique instance compétente en la matière. La distribution concernera dans les jours à venir les communes de Lakhdaria avec 440 unités, le chef-lieu de wilaya, Bouira où 814 logements sociaux seront attribués. Ces distributions succèdent à celles déjà effectuées à Ouled Rached où 68 familles résident dans de nouveaux appartements et Raouraoua, daïra de Birghbalou, avec 59 nouvelles habitations attribuées.