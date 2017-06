IL AVALE LE SIFFLET D'UN BALLON Un enfant de 5 ans trouve la mort

La fête de l'Aïd El Fitr s'est transformée en un deuil dans la localité de Aïn Touta dans la wilaya de Batna. Le décès d'un enfant âgé de 5 ans la veille de l'Aïd après avoir avalé le sifflet d'un ballon, a mis tout le monde dans l'émoi et la consternation. L'incident a eu lieu selon des témoins oculaires, alors que Louai, l'enfant en question, jouait avec les enfants des voisins tout près de chez lui à quelques minutes de la rupture du jeûne. «Les enfants étaient en train de jouer comme d'habitude, néanmoins cette fois-ci, Louai a avalé par accident le sifflet du ballon avec lequel il aimait tant siffler», témoignent des voisins. Le transfert de Louai par sa famille vers dans un premier temps la polyclinique de Aïn Touta puis le CHU de Batna et ensuite vers le CHU de Constantine n'a pas été salutaire. Les médecins qui ont tenté de sauver Louai par tous les moyens possibles n'ont pas pu réussir. «Le sifflet aurait été coincé dans la gorge de Louai. Chose qui lui a compliqué la respiration.», témoigne-t-on. Le décès de Louai, tiennent par ailleurs à déplorer ses proches, aurait pu être évité si l'ambulance du CHU de Batna à bord duquel il a été transféré au CHU de Constantine, était doté des appareils d'oxygénation. C'est le constat qu' ont établi d'ailleurs les médecins spécialistes du CHU de Constantine. Louai a été inhumé hier en présence d'une grande foule composée de sa famille, ses proches et des personnes anonymes. Il est à noter que des défaillances de cette envergure ne sont pas rares dans nos hôpitaux. De nombreuses personnes ont perdu la vie à cause des négligences. N'est-il pas temps de crier gare?