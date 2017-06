LEUR BATEAU DE PÊCHE A FAIT NAUFRAGE 4 marins portés disparus à Mostaganem

Quatre marins sont portés disparus et deux autres ont été secourus suite au naufrage de leur bateau de pêche survenu hier au large de Mostaganem, a-t-on appris de source sécuritaire. Les six pêcheurs avaient quitté mardi soir le port de Mostaganem à bord de cette embarcation qui avait sombré pour des raisons inconnues, a-t-on indiqué. Les opérations de recherches lancées par les garde-côtes et la Protection civile ont permis de sauver deux pêcheurs alors que les quatre autres sont toujours portés disparus. D'importants moyens humains et matériels sont mobilisés pour retrouver les disparus, a assuré la même source.