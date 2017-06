UN HOMME TUE SA SOEUR ET CONSERVE SON CORPS PLUS DE 4 MOIS Un Aïd macabre à Blida!

La petite ville de Hammam Melouane dans la wilaya de Blida est sous le choc! Un drame familial est venu gâcher la fête de l'Aïd. Le corps décomposé d'une jeune femme a été trouvé dans son domicile! C'est la tante de la victime qui a fait cette macabre découverte, après être venue rendre visite à ses trois nièces et neveu (un garçon et deux filles) qui vivent seuls après la mort de leurs parents. En arrivant sur place, elle a demandé des nouvelles de l'aînée de la fratrie qui n'avait pas donné de nouvelles depuis un bon moment. Ne recevant aucune explication convaincants, elle se met à chercher dans la maison avant de découvrir sa nièce sur son lit en état avancé de décomposition. Elle a tout de suite alerté les services de sécurité, qui après enquête, on conclu que le meurtrier était le frère âgé de 45 ans. Ce dernier a conservé le corps de sa soeur pendant plus de 4 mois, sans que son autre soeur ne réagisse ou n'avertisse les services de sécurité. A noter, que tous les autres frères et soeurs souffraient de troubles psychologiques. Présenté à la justice, le présumé assassin a été placé en détention préventive. Toujours, dans la wilaya de Blida, un autre drame s'est produit la nuit de l'Aïd où un jeune de 20 ans a poignardé à mort un autre jeune du même âge pour une place de...parking!