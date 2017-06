51.37% de réussite au BEM

Par Abdenour MERZOUK -

La wilaya de Bouira a connu une hausse de deux points comparativement aux résultats de l'année dernière.

C'est un taux de 51,37% qui aura marqué les examens du BEM édition 2017. La meilleure moyenne, 19/20 a été acquise par l'élève Mansouri Chahinaz du CEM Bouregba-Lakhdar, commune d'El Hachimia. Berkane Meriem du CEM Doubaissi de Bouira est la dauphine avec un taux de 18,76/20. L'élève Hamoudi Chems, de Djebahia, ferme le podium avec 18,62/20. La première place par établissement revient au CEM Gan Ali d'Ath Mansour qui a obtenu 92,59% de réussite.

Pour rappel, 10654 candidats ont passé les examens. 2 062 garçons et 3 369 filles ont obtenu la moyenne. Les élèves susceptibles d'être rachetés sont ceux qui ont obtenu une moyenne entre 9 et 9,99. Ils sont au nombre de 939 pour ceux qui ont obtenu au BEM entre 9,50 et 9,99 et 938 ont obtenu entre 9 et 9,49 sur 20 au même examen.