APRÈS LES EXAMENS DE FIN D'ANNÉE ET LE MOIS DE RAMADHAN Annaba prépare la saison estivale

Par Wahida BAHRI -

Les autorités de la wilaya de Annaba, tous secteurs confondus, mettent les bouchées doubles pour réussir la saison estivale.

Sans wali depuis plus de deux mois, la gestion de Annaba et sa région va mettre au défi les autorités en charge d'assurer une saison estivale selon les espérances de celui qui fut wali de Annaba, Youcef Cherfa, actuel ministre de l'Habitat. Ce dernier, au moment où il occupait le poste de wali avait mis en en place un programme et un plan d'action pour une saison estivale exceptionnelle. Un challenge réalisable dans le cas où l'homme aurait été maintenu au poste de wali. Aujourd'hui, sans wali, Annaba est entre les mains d'un staff de gestionnaires qui tentent, un tant soit peu de relever ce défi à travers la réussite de la saison estivale. Une saison qui implique notons-le, plusieurs acteurs, depuis les services de l'APC jusqu'aux services sécuritaires en passant par les services des douanes. Chaque secteur en son domaine, va tenter de se surpasser pour aboutir aux résultats escomptés par sa tutelle. Mieux encore, il va devoir satisfaire la population annabie, en quête d'une saison estivale à la hauteur du statut de sa wilaya. Pour ce faire, la grande artillerie vient d'être mise en place tant par la sûreté de wilaya de Annaba que par l'inspection des douanes. Une artillerie qui passe par une batterie de mesures, visant pour la première à sécuriser les personnes et les biens et pour les secondes, faciliter le passage aux ressortissants nationaux établis à l'étranger ainsi que les touristes étrangers en visite à Annaba. Pour les deux premiers acteurs, sûreté de wilaya et douanes algériennes, ce travail de titans s'inscrit dans le cadre de l'application des instructions de la Dgsn, et le plan stratégique 2016/2019 des douanes algériennes, portant mesures de facilitation aux voyageurs. Ces dernières portent sur la promotion du relationnel de l'administration des douanes et la promotion de la qualité du service public douanier, et en exécution de ses instructions et de ses orientations se rapportant à l'amélioration de la qualité d'accueil et de traitement des voyageurs en général. Quant aux membres de la communauté algérienne résidents à l'étranger en particulier, auxquels la priorité a été donnée à l'occasion de la saison estivale 2017, une batterie de mesures de facilitations a été adoptée et mise en oeuvre cette année à l'instar des années précédentes à leur profit qui consistent en la reconduction de l'application des mesures prises lors de la dernière saison estivale et de poursuivre les facilitations accordées aux voyageurs en application d'un dispositif qui a fait ses preuves. En outre, de nouvelles mesures ont été décidées et retenues, dont entre autres: la prise en charge de la délivrance des titres de passage en douane à bord des car-ferries par les brigades navigantes. Aussi, a été retenue la possibilité de télécharger la déclaration de devises via le site Web de la douane. Il a également été retenu la poursuite du dispositif du couloir vert pour les personnes âgées, malades et des familles. Le tout avec l'amélioration constante et concrète du dispositif d'accueil et d'orientation organisé en faveur des voyageurs avec la prise en charge rapide de leurs préoccupations et de leurs doléances. De son côté, la sûreté de wilaya de Annaba continue l'application de son plan d'action, portant la lutte contre toutes formes de criminalité. La persistance dans ce plan, signalons-le, a permis, une forte répression dans les foyers de la criminalité. Notons que, cette politique s'inscrit dans le cadre de la feuille de route du général-major Abdelghani Hamel, portant sécurisation des personnes et des biens à tous les niveaux. Les résultats de cette politique, dont les retombées ont été nettes, voire visibles à l'oeil nu à Annaba, qui, de jour en jour, retrouve la paix de la Coquette, le plan d'action pour la saison estivale a été amorcé, bien avant le grand rush.