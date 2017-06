BILANS ORIENTÉS, STATISTIQUES MANIPULÉES ET MAUVAISE FOI DE CERTAINES ONG L'Algérie, ce coupable idéal

Par Saïd BOUCETTA -

Il serait insensé de comparer la pénétration de l'Internet de l'Algérie et des Seychelles

Des officines travaillent selon un agenda qui sert des intérêts économiques et géostratégiques précis.

Bon dernier dans l'Internet, après la Syrie et le Yémen, très mal classée par Transparency International sur la corruption, des universités dans les abysses du classement international, un système éducatif très mal noté, une capitale des plus repoussantes, les détracteurs de l'Algérie ont des arguments à faire valoir pour appuyer leur discours sur le caractère infréquentable du pays. On aura tout entendu et lu de négatif sur le pays. Les chiffres dont on pourra dire ce qu'on veut sont systématiquement instrumentalisés pour donner de l'Algérie l'image d'un pays à la traîne.

Pour la pénétration à l'Internet, qui place les Seychelles sur le toit de l'Afrique dans ce domaine, on omet de préciser que la superficie de cet archipel est à peine de 500 km2, soit le double de la wilaya d'Alger. Le pays s'étend sur plus de 2 millions de km2. Il serait insensé de comparer la pénétration de l'Internet de l'Algérie et des Seychelles.

Les 19,7% peuvent être considérés comme faibles, mais ramenés à l'étendue du pays-continent qu'est l'Algérie, cette proportion est largement explicable. De plus, la pénétration de l'Internet mobile qui a explosé avec l'avènement de la 3G et la 4G nuance le chiffre de l'organisme qui a rendu publique la classification mondiale en la matière. Les commentateurs qui s'étaient empressés de mettre en avant la position de la Syrie qui devance l'Algérie, feignent d'ignorer qu'un satellite de télécommunications, le troisième du genre après ceux de l'Egypte et l'Afrique du Sud et totalement fabriqué par des compétences algériennes sera lancé vers la fin de l'année en cours. Ledit satellite fera exploser les chiffres de la pénétration de l'Internet en Algérie. C'est dire que derrière les chiffres, il est certaines réalités que l'on cherche à occulter à tout prix.

Le même stratagème est adopté pour quasiment tous les secteurs d'activité, jusqu'à un rapport US sur la traite des humains qui classe l'Algérie dans le groupe du Soudan. Le document du département d'Etat se base sur des informations erronées, du reste invérifiables et collectées auprès de sources très peu fiables pour accuser l'Algérie de ce qu'elle n'est absolument pas. Mais la balle est sortie et les milieux hostiles à l'Algérie en font leur «pain bénit».

De fait, la société algérienne est décrite comme esclavagiste, xénophobe et autres qualificatifs qui rendent le pays infréquentable. C'est certainement le but de ces officines qui y ajoutent des accusations liberticides de la presse, des droits de l'homme, des religions... Bref, dans certains rapports, l'Algérie est véritablement au fond du gouffre de l'humanité et les Algériens sont un peuple rétrograde qui évolue dans un environnement de guerre perpétuelle, sans le moindre sens civique. Cette image détestable du pays est entretenue et régulièrement alimentée par des agences «spécialisées» dont le rôle est justement de distribuer les bons et les mauvais points aux pays, selon leur «obéissance» ou pas aux maîtres du moment. Cela ne relève pas d'une simple impression, mais constitue une réalité, à voir les rapports conciliants réalisés sur certains pays, contre toute logique. On a bien vu, à ce propos, des rapports extrêmement positifs sur le respect des droits de l'homme qui ont fait sourire plus d'un. Sans faire dans le complotisme, il a été établi la compromission de nombreuses ONG avec de puissants lobbies politiques dans le monde. Ces organisations travaillent selon un agenda précis qui sert des intérêts économiques et géostratégiques. Dans le conglomérat droits-de-l'hommiste, l'Algérie ne répond pas aux critères d'un Etat vassal. Les puissants du moment ont tenté de l'enroler dans beaucoup d'opérations louches et le refus de la diplomatie algérienne à céder aux pressions est «notée» par leurs ONG qui interviennent dans divers domaines. Résultat: les performances réalisées par le pays qui le classent au 82e rang, dans les indices de développement, avant des pays «bien classés» dans la pénétration de l'Internet ou dans le Dowing business, ne sont ni commentés ni repris en boucle par ces ONG.