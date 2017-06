CANICULE ET FEUX DE FORÊTS 8 wilayas en proie aux flammes!

Par Walid AÏT SAÏD -

Les opérations d'extinction ont été très difficiles en raison notamment des fortes chaleurs et de la vitesse du vent

Comme chaque année donc, l'été a été meurtrier pour nos forêts. Livré à l'inconscience des riverains, le peu qui reste est en train de brûler...

L'Aid n'a pas été de tout repos pour les pompiers! Une série d'incendies s'est déclarée, depuis lundi dernier, dans plusieurs forêts du pays. Ces feux se sont propagés aidés par la forte canicule qui frappe le pays depuis une semaine déjà. Des centaines d'hectares ont brûlé en à peine 48 heures. Huit wilayas sont en proie aux flammes! Les wilayas concernées sont Chlef, Relizane, Tizi Ouzou, Béjaïa, Oum El Bouaghi, Skikda, Médéa et Chlef. Les villes et villages avoisinants ont été submergés par d'épaisses fumées et une chaleur des plus suffocantes. Ils étaient plongés dans une ambiance apocalyptique. Ils étaient entourés de flammes dans un ciel rouge. On a pu voir des images impressionnantes de feux et leurs ravages sur les réseaux sociaux. C'est la wilaya de Guelma qui a été la plus touchée avec plus 140 hectares de récoltes agricoles et de couvert végétal forestier détruits par le feu. «Une superficie de 116,5 ha de récoltes agricoles, dont 108,5 ha de blé dur, a été entièrement détruite durant cette période suite à 27 incendies», a fait savoir la Protection civile. Béjaïa vient en seconde position avec plus de 100 hectares de végétation, brûlés en 24 heures. Près d'une cinquantaine de départs de feu, a été déplorée par la Protection civile depuis lundi dernier, au premier jour de l'Aïd, signalant que la plupart des feux ont été éteints. A Tichy, du reste, un fabricant de charbon, a été impliqué dans le départ d'un feu dans la zone d'Ihammachene, dans le versant faisant face à l'hôtel des Hammadites, et qui valut l'incendie de huit hectares de végétation dont deux de chêne-liège et un lot de ruchers. «L'étincelle est partie d'une meule de fabrication de charbon. Il va être verbalisé», ont soutenu les services de la protection des forêts. A Jijel, une superficie de 51 hectares d'arbres a été ravagée durant les cinq derniers jours suite à une série de 16 incendies qui se sont déclenchés dans les forêts de la wilaya. Du côté de Ziama Mansouria (la corniche) où la circulation a été fortement perturbée. A Relizane, plus de 16,5 hectares d'espaces boisés ont été endommagés par deux incendies, qui se sont déclarés dans les régions de Aïn Tarik et de Zemmoura (Relizane). Les deux feux qui ont été maîtrisés en trois jours ont détruit des arbres de pin d'Alep, de cyprès, de pin et du maquis, en raison des conditions climatiques (canicule, vent) et de l'état du terrain accidenté. Enfin, l'incendie qui s'est déclaré, lundi dernier, dans le massif forestier d'El-Hamdania, nord de Médéa, a été maîtrisé, hier en fin de matinée, après 40 heures d'intenses efforts des équipes combinées de la direction des forêts et de la protection civile.Une centaine d'éléments, issus de ces deux structures, s'étaient relayés, sans relâche, pendant près de 40 heures, de jour comme de nuit, pour venir à bout de cet incendie violent qui menaçait de s'étendre à l'ensemble des monts d'El Hamdania et au parc naturel de Chréa, a indiqué Ahmed Salem, chef de service au niveau de la direction des forêts. Les pertes occasionnées par cet incendie sont estimées à plus de 37 hectares de plantations sylvicoles, dont d'importantes parcelles de chêne-liège et de pin d'Alep, notamment à l'entrée nord de la commune d'El Hamdania, lieu de départ du premier foyer d'incendie, et sur les hauteurs du village de Msenou, dernier foyer à être maîtrisé par les équipes d'intervention, a-t-il fait savoir. Selon les premiers éléments de l'enquête diligentée par les services des forêts, un feu de bois allumé par des citoyens et abandonné par la suite, serait à l'origine de cet incendie, a signalé Ahmed Salem assurant que ce type d'acte est la cause d'un nombre non négligeable de départs de feux qui occasionnent, chaque année, des pertes considérables en couvert végétal. L'intervention rapide des éléments de la Protection civile et celle des services de la protection des forêts a permis de sauver des flammes plusieurs hectares à travers le pays. Les opérations d'extinction ont été très difficiles en raison notamment de fortes chaleurs et de la vitesse du vent. Néanmoins, la majorité des incendies a pu être maîtrisée, hier, par nos hommes en noir. Ce qui a eu pour effet une baisse sensible des températures. Mais les dégâts étaient des plus importants. Comme chaque année donc, l'été a été meurtrier pour nos forêts. Livré à l'inconscience des riverains, le peu qui reste est en train de brûler...