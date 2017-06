UN LENDEMAIN DE RAMADHAN RESSENTI COMME UNE JOURNÉE AOÛTIENNE Alger désertée...

Par Abdelkrim AMARNI -

La capitale ville morte les jours de fête

Du stationnement à gogo, des bus rapides, pas de pollution sonore...

Comme «Alger au mois d'août», la capitale au lendemain du Ramadhan et au jour de fête de l'Aïd qui s'ensuit, ressemble à une ville «morte».

Rien de surprenant, c'est ainsi chaque année. Les principales artères habituellement grouillantes d'un monde d'oisifs et d'actifs sont désertes! Les voies de circulation routière le sont encore plus. L'on peut aisément faire le tour du Grand Alger en voiture en moins d'une heure!

Une vraie aubaine pour les citoyens qui «réussissent» à prendre le bus ce jour-là pour retourner chez eux après leur tournée de voeux de l'Aïd, agréable mais néanmoins harassante, auprès de leurs proches. Une journée plutôt caniculaire qui n'arrange cependant en rien le lambda qui vaque à ses occupations journalières dont la fameuse «course au pain» qui le mènera souvent bien loin de son home...

Si la pollution sonore diminue sensiblement en cette journée, le ramage tumultueux des jacassements d'enfants perturbe de façon, pour le moins agréable, le lourd silence qui enrobe la ville, en particulier pendant les heures chaudes de cette journée qui ressemble, à s'y méprendre, à une journée aoûtienne aux senteurs de vacances d'air iodé.

Mais dès le milieu de l'après-midi, un timide, mais prometteur, envahissement progressif des rues et ruelles est observé. L'on remarque que les marchands de glaces et de boissons fraîches sont les plus ciblés. Des familles entières s'installent aux nombreuses terrasses ombragées de la cité pour déguster, qui une glace, qui un thé rafraîchissant, qui un jus ou une boisson fraîche à souhait...Les moeurs sont détendues en cette journée d'amour et de pardon comme recommandé dans le Livre Saint.

Les discussions vont bon train. Chacun y va avec son anecdote d'antan avec un air suffisant dans sa narration du «bon vieux temps» dont tout un chacun s'accapare une tranche.

Une ambiance «bon enfant» s'installe naturellement entre les consommateurs, des nouvelles connaissances se tissent ici et là, des jeunes échangeant entre eux des numéros de téléphone, une kermesse presque...!

Les gens du troisième âge savourent discrètement ces moments de convivialité, les uns penseurs, d'autres souriant d'un air satisfait qui en dit long sur leur appréciation positive de ces moments de farniente. Dimanche prochain, après ce «très long» week-end, la vie trépidante des Algériens reprendra son droit, mais gare «plus dure sera...la reprise!»

Que seront donc les lendemains qui nous attendent? Avec les dépenses vacancières, les cadeaux de mariage et autres fiançailles, de l'Aïd El Adha et son mouton à sacrifier, suivi des retours des hadjis des Lieux Saints, qui sont fêtés avec faste, le tout couronné par la grande rentrée, civile et surtout scolaire avec son cortège de nouvelles dépenses et obligations diverses, mais impératives pour tous les ménages algériens...

Donc «carpe diem» et profitons du jour présent!