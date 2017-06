LE RAPPORT DU DÉPARTEMENT D'ÉTAT AMÉRICAIN SUR LA TRAITE DES ÊTRES HUMAINS L'imposture larvée de l'Oncle Sam

Par Hocine NEFFAH -

Il n'est pas innocent que ledit département profère et colporte des scénarii fomentés ipso facto pour monnayer sa présence en force dans la région qui connaît une ébullition dangereuse susceptible de faire du Sahel une véritable poudrière à ciel ouvert.

Le département d'Etat américain vient de dresser un tableau noir sur l'Algérie quant au dossier de la traite telle que les Américains l'appréhendent c'est-à-dire de la façonssr tendancieuse qui n'obéit pas aux critères qui régissent les relations internationales.

Le rapport qui a été médiatisé par le premier responsable du département, à savoir le secrétaire d'État, Rex Tilllerson, aborde l'Algérie avec un regard qui renseigne sur l'approche hégémonique que prônent les Etats-Unis d'Amérique (USA) sur l'ensemble du monde et les structures onusiennes qui encadrent et régissent les pays membres de cette auguste institution planétaire.

Le rapport qui soulève la question de la traite dans les pays de l'Afrique, surtout avec le mouvement migratoire qui se fait remarquer avec acuité, n'examine pas les causes de l'affluence massive de ce flux historique depuis la Seconde Guerre mondiale. Le rapport verse dans des attitudes relevant purement des jugements fantaisistes qui renseignent sur l'orientation hégémonique de l'Oncle Sam.

Pour ainsi dire, le rapport indique que «l'Algérie ne disposait pas d'un mécanisme normalisé pour diriger les victimes potentielles aux services de protection gérés par les gouvernements ou les ONG. En outre, en raison d'un manque d'efforts d'identification, les autorités ont continué à punir les victimes potentielles de la traite pour des actes qui sont le résultat direct de la traite (violations des lois sur l'immigration et la prostitution)», a-t-on mentionné.

Cette manière de voir la situation des migrants subsahariens qui viennent du Mali et du Niger et autres pays du l'Afrique renforce l'idée que les puissants de ce monde ne visent pas l'amélioration de la situation des réfugiés ou des migrants qui se sont vus forcés de quitter leurs pays à cause des guerres qui ne peuvent être que l'apanage et la pure création des puissants à l'image des USA de la Grande-Bretagne et la France qui se voient en train d'être supplantés par des pays émergents en quête d'une place prépondérante sur l'échiquier mondial.

Le rapport, même s'il revoit la classification de l'Algérie qui reste néanmoins une classification propre aux USA et leurs calculs, essaye d'encenser l'Algérie quant à l'effort qu'entreprend le gouvernement pour assurer un accueil décent et caractérisé par un aspect humain remarquable en soulignant que «malgré leur statut d'immigrants illégaux, le gouvernement algérien a fourni aux victimes un logement temporaire, une aide médicale et d'autres services de base dans un centre de transit», a-t-on souligné.

Cette démarche qui vise à trop s'ingérer dans les affaires des Etats souverains, provoque l'ire des pays jaloux de leur souveraineté et qui n'admettent plus cette façon qui ne tient pas compte des principes régissant les relations internationales.

Certes, l'Algérie est un pays de transit du flux migratoire émanant de l'Afrique de l'Ouest et autres endroits chauds de par sa position géostratégique, mais cela n'engage en rien que le gouvernement algérien doive répondre de la façon la plus docile à ce phénomène qui a des relents qui dépassent même la problématique migratoire dans son aspect humanitaire tel que le préconise le Haut Commissariat aux réfugiés (HCR). Dans ce sens, l'Algérie a tout le temps joué la carte de l'apaisement quant aux conflits qui caractérisent le Sahel et la région subsaharienne et aussi les conflits provoqués dans le monde en général par les Etats-Unis et leurs alliés en Europe.

Le rapport adopte une démarche très pernicieuse par rapport au gouvernement algérien en soulevant la question des migrants émanant de tous les pays de l'Afrique en qualifiant le gouvernement comme incapable de faire face aux dépassements et actes de violence et d'agression sexuelle» contre ces migrants. On ne sait d'où le département d'Etat américain ramène ces «faits» qui sont diamétralement opposés à la réalité de ces migrants qui trouvent en Algérie un refuge d'excellence de par la liberté dont ils jouissent et de leur mobilité sans limite sur tout le territoire. Il n'est pas innocent que ledit département profère et colporte des scénarii fomentés ipso facto pour monnayer sa présence en force dans la région qui connaît une ébullition dangereuse susceptible de faire du Sahel une véritable poudrière à ciel ouvert.

La perfidie s'exprime de la façon la plus vaniteuse quand on constate que le rapport édulcore sa stratégie nuisible et mensongère par une litanie de contrevérités, qui indique que «l'Algérie est un pays de transit et de destination et, dans des cas très isolés, un pays source pour l'exploitation sexuelle des enfants et le travail forcé des adultes. Les migrants subsahariens, principalement du Mali, du Niger, du Burkina Faso, du Cameroun, de la Guinée, du Libéria et du Nigeria, sont les plus vulnérables au trafic du travail et du sexe en Algérie, principalement en raison de leur statut migratoire irrégulier, de leur pauvreté et de leurs barrières linguistiques. Les femmes non accompagnées et les femmes qui voyagent avec des enfants sont également particulièrement vulnérables à l'exploitation», a-t-il conclu.

L'Algérie est un pays souverain, il sait comment entreprendre ses relations diplomatiques avec les structures officielles dépendant des Nations unies. L'Algérie n'a pas besoin qu'on lui apprenne sa conduite par rapport aux aspects humanitaires qui découlent des crises et des foyers du guerre créés par ceux-là même qui se targuent de défendre les principes des droits de l'homme et les principes fondamentaux de l'action humanitaire.