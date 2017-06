ORAN Plus de 20 millions d'estivants attendus

Par Wahib AïT OUAKLI -

«La wilaya d'Oran est fin prête pour accueillir ses invités devant lui rendre visite ou encore y séjourner à l'occasion de la saison estivale 2017», a indiqué le directeur du tourisme de la wilaya d'Oran, Omar Kaid Belabes, ajoutant que «plus de 20 millions d'estivants sont attendus, tout en appuyant ses prévisions sur les opérations concrétisées pour améliorer les conditions de séjour des estivants. Les actions engagées en matière d'assainissement et de structures d'accueil permettent de tabler sur plus de 20 millions d'estivants», a-t-il précisé en se confiant expressément à L'Expression. Il dira en ce sens que «toutes les opérations liées aux préparatifs de la saison sont achevées, à commencer par le nettoiement total et l'aménagement de toutes les parties autorisées à la baignade. «Cela favorisera l'ouverture de 33 des plages de la wilaya», a-t-il expliqué ajoutant que les capacités hôtelières seront bientôt renforcées par d'importantes infrastructures hôtelières des nouveaux établissements».

Oran est égale à son aura, faisant d'elle une wilaya touristique par excellence, d'où la mise en place de tous les dispositifs et des moyens devant aboutir à une saison complète sans incidents à signaler, tout en misant sur la nécessité d'aller de l'avant, en battant le record de l'année écoulée marquée par l'engouement de pas moins de 19 millions d'estivants. De tels aveux ne sont pas de simples déclarations destinées à la récréation ni encore moins à la consommation locale. Sa corniche, s'étendant d'El Macta jusqu'à Aïn Franine et Gdyel, lui vaut le titre d'une wilaya aux attributs touristiques mais à développer davantage malgré plusieurs opérations d'embellissement menées à l'approche de chaque saison estivale. Cependant, le littoral Ouest, s'étendant de la station balnéaire de Aïn El Turck jusqu'au site vierge de Madagh, en passant par les sables fins des Andalouses et de Bousfer-Plage, lui a valu le diadème d'une wilaya touristique par excellence. D'ailleurs, il suffit de constater de visu le nombre croissant des touristes la ciblant à chaque saison estivale de chaque année. Le nombre d'infrastructures hôtelières et touristiques implantées rien que dans le chef-lieu de la station balnéaire de Aïn El Turck reflète incontestablement le niveau de la sagacité des promoteurs hôteliers ayant pris leur destin en main en investissant dans un secteur devant accourir au secours à la dépendance économique de l'Algérie aux hydrocarbures.

Aucun ne dira le contraire tant que cette ville continue à vivre au rythme discontinu du développement touristique, à commencer par la mise en place des zones d'expansion touristiques jusqu'à l'investissement privé, en optant pour la construction de chaînes hôtelières géantes au renom universel, comme la marque Eden dont le label rivalise avec les plus grandes pointes mondiales.

En attendant, le grand engouement est à son prélude, la célébration de l'Aïd oblige. Si les commerces somptueux des rues Larbi Ben M'hidi, Khemisti et Choupot sont toujours fermés, les 33 plages autorisées à la baignade sont pour le moment ouvertes aux Oranais, les ayant prises d'assaut puisque le vent caniculaire a sévi dans la partie ouest du pays. Le déclenchement d'une saison pleine sera constatable de visu à la faveur de la venue des juillettistes et aoûtiens», a-t-on appris auprès des sources proches de la Fédération nationale des hôteliers algériens, Fnai, ajoutant que «plusieurs dispositifs sont mis en place par cette organisation patronale hôtelière en vue de permettre aux touristes et estivants un séjour agréable».

Il est toutefois utile de prendre en compte l'offensive tunisienne et espagnole. Ces deux pays continuent à multiplier les offres en rabaissant les prix, pour peu que le touriste étranger soit capté à la faveur de la cherté et de la médiocrité des services et prestations offerts par plusieurs infrastructures hôtelières algériennes.