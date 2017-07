CANDIDATS MALHEUREUX AUX OPÉRATIONS DE TIRAGE AU SORT 1500 passeports du Hadj leur seront alloués

Un quota supplémentaire de 1500 passeports du Hadj seront alloués, sur instruction du président de la République, M.Abdelaziz Bouteflika, aux personnes âgées de plus de 70 ans et ayant participé au moins 10 fois aux opérations de tirage au sort précédentes, a annoncé jeudi un communiqué du ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire. «Dans un esprit de solidarité traditionnelle et dans le respect des valeurs culturelles et humaines, et en réponse aux demandes exprimées relatives à l'accomplissement du Hadj, le président de la République, M.Abdelaziz Bouteflika a décidé d'allouer un quota supplémentaire de 1500 passeports au profit des personnes âgées de plus de 70 ans et ayant participé au moins 10 fois aux opérations de tirage au sort précédentes», explique la même source. A cet effet, l'opération sera organisée le 8 juillet 2017 au niveau des sièges des 48 wilayas. «Les citoyens concernés par cette procédure peuvent consulter les listes nominatives sur le site officiel du ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire www.interieur.gov.dz», conclut le communiqué.