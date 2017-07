TROIS ANS APRÈS LE CRASH DE L'AVION D'AIR ALGÉRIE AU MALI Swiftair mise en examen en France

Par Brahim TAKHEROUBT -

La compagnie espagnole a été mise en examen pour «homicides involontaires par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité».

Le mystère entourant le crash de l'avion d'Air Algérie, est en passe d'être élucidé. Trois ans après ce dramatique accident, Swiftair, vient d'être mise en examen pour «homicides involontaires par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité». Ainsi cette longue enquête a abouti à une première mise en examen.

La nouvelle a fait réagir hier, l'association AH5017-Ensemble, constituée des familles et proches des victimes de cette catastrophe aérienne, estimant que cette mise en examen permettra de dévoiler la vérité sur la catastrophe. «A quelques jours de la troisième commémoration du drame, cette avancée du dossier pénal va dans le sens que nous attendions et nous laisse espérer la possibilité de la tenue d'un procès qui permettra, comme le souhaitent ardemment les familles et proches des disparus, la manifestation de la vérité et la mise à jour de tous les éléments ayant contribué à la catastrophe», a déclaré l'association dans un communiqué parvenu à l'APS. Le 24 juillet 2014, le vol AH 5017 d'Air Algérie avait décollé à 0h45 (heure locale) de l'aéroport international de Ouagadougou à destination de l'aéroport Houari-Boumediene d'Alger avec 116 personnes à son bord. Une heure après, Air Algérie avait annoncé avoir perdu le contact alors que l'appareil survolait le Mali. Le DC-9-83 s'était écrasé dans le nord du Mali, dans la région de Gossi.

Les six membres de l'équipage tous Espagnols, et les 110 passagers ont péri dans cette tragédie, dont des Algériens, des Français, des Burkinabès, des Libanais, six membres d'équipage. Swiftair, dont la responsabilité était pointée du doigt, est mise en examen pour homicides involontaires par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité.

L'expertise judiciaire sur le crash avait confirmé en mai 2016 à Paris les défaillances techniques du DC-9-83 de Swiftair, révélées en avril dernier par le Bureau d'enquêtes et analyses (BEA).Les conclusions du rapport du BEA, autorité française d'enquêtes de sécurité de l'aviation civile, avaient fait état que le système antigivre n'a pas été activé par les pilotes, relevant qu'aucun problème n'a été signalé par l'équipage lors de ses contacts avec les contrôleurs aériens de Ouagadougou et de Niamey et aucun message de détresse n'a été reçu par les centres de contrôle. L'accident résulte de la combinaison des événements suivants: la non-activation des systèmes d'antigivrage des moteurs, l'obstruction des capteurs de pression (...), la réaction tardive de la part de l'équipage à la diminution de vitesse (), l'absence de réaction de la part de l'équipage à l'apparition du buffet, du vibreur de manche et de l'alarme de décrochage et l'absence d'actions adaptées sur les commandes de vol pour sortir d'une situation de décrochage, avait résumé le rapport.