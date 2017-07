LES SÉNATEURS ONT PORTÉ UNE MOTION DE SOUTIEN AU PLAN D'ACTION Le gouvernement épaulé dans sa démarche

Par Nadia BENAKLI -

La voie est désormais libre. Le gouvernement passe à l'application de sa feuille de route en toute confiance. Le staff de Tebboune est vivement soutenu par le Parlement. Après son adoption par la majorité de l'APN, le Sénat a donné sa bénédiction à l'exécution du Plan d'action sur le terrain. La validation de ce plan par le Conseil de la nation était sans surprise. La séance tenue jeudi dernier n'a pas dérogé à la règle. Les membres du Conseil se sont déclarés totalement satisfaits de la démarche adoptée pour la mise en oeuvre du programme du président de la République. La motion, de soutien lue par Mme Nouara Djaâfar, salue la «détermination du gouvernement et la sincérité de son orientation vers la préservation des choix nationaux dans le domaine de la justice sociale, de la Solidarité nationale et des acquis remportés». Les sénateurs ont mis l'accent sur la nécessité de déployer davantage d'efforts dans ce sens. Ces derniers ont même valorisé également les choix «judicieux» contenus dans le Plan d'action du gouvernement pour l'avenir «en plaçant l'effort collectif au coeur de l'appareil de production et de la répartition des richesses». L'équipe de Bensalah a exprimé sa solidarité avec les efforts du gouvernement tendant à préserver le système national de sécurité sociale, la retraite, la promotion de l'emploi, le renforcement des mécanismes de la Solidarité nationale et la poursuite de la prise en charge des catégories aux besoins spécifiques.

Les sénateurs ont vivement apprécié la décision du non-recours à l'endettement extérieur, comme ils ont salué la démarche portant révision des Codes communal et de wilaya à l'effet de les adapter aux évolutions nationales et aux exigences de la modernisation du service public. Ils se sont félicités de la démarche du gouvernement visant à «consacrer des mesures susceptibles de promouvoir la démocratie participative au niveau local». Les parlementaires ont salué la volonté du gouvernement de créer de nouvelles wilayas déléguées dans les régions des Hauts-Plateaux durant l'année en cours et dans le Nord du pays durant la période 2018-2019 ainsi que la consolidation des wilayas déléguées dans le Sud du pays à l'effet de les promouvoir au rang de wilayas à court terme. «Ceci devrait rapprocher le citoyen de l'administration, consolider le système local et booster le développement dans ces régions», estiment les sénateurs. Au volet économique, les membres du Conseil de la nation ont exhorté le gouvernement à poursuivre la concrétisation du nouveau modèle de croissance économique adopté l'année dernière en Conseil des ministres, y compris la partie relative aux réformes visant l'amélioration, du climat d'investissement, la modernisation des finances publiques et du système bancaire, l'assainissement de l'espace économique et la promotion de l'investissement ainsi que la valorisation des ressources du pays. Les sénateurs ont rendu un hommage au président de la République qui a eu une vision éclairée en procédant à l'effacement de la dette extérieure. Dans le même sens, les sénateurs ont réitéré «la nécessité de poursuivre la mise en oeuvre de la politique de rationalisation budgétaire adoptée l'année dernière dans le cadre de la loi de finances 2017, pour la rationalisation des dépenses publiques durant la transition financière (2017-2019)», exprimant leur soutien à la décision de création d'une inspection générale pour contrôler les deniers publics et conclure des marchés publics. Par ailleurs, les membres du Conseil de la nation ont salué la tendance générale de la politique extérieure de l'Etat algérien concernant les développements qui surviennent dans les pays voisins, la région du Sahel et d'autres régions dans le monde, se basant sur le strict respect de la souveraineté des pays, la non-ingérence dans les affaires intérieures de ces pays et la consécration du dialogue et de la diplomatie en tant que choix stratégique de règlement des conflits. D'autre part, les membres de la chambre haute se sont félicités des dernières décisions prises par le gouvernement, lesquelles stipulent l'accueil des réfugiés des pays voisins et d'autres pays frères qui souffrent de conditions difficiles.