L'ANP À L'HEURE DES MUTATIONS TECHNOLOGIQUES L'Arme de la spécialisation

Toutes les cérémonies de sortie des promotions de l'Armée nationale populaire ont été estampillées sous le sceau de «engagement, compétence et fidélité».

L'Armée nationale populaire (ANP) fait sa mue de la façon qui redore davantage son blason. Les mutations se font sentir dès que l'on constate les choix qui sont portés à travers les sorties de promotions de cette année 2016-2017.

Les spécialités d'envergure et qui s'inspirent des exigences qu'impose la nouvelle étape caractérisée par des enjeux et des dangers au niveau régional et international, montrent on ne peut plus clairement que notre armée est foncièrement consciente des enjeux et des dangers qui se manifestent sous toutes ses formes. La panoplie des promotions qui viennent de sortir pour renforcer l'institution républicaine qui se veut comme rempart et le ciment de l'unité nationale, voire comme garante de la souveraineté de la nation, renseigne sur le haut niveau de la formation et la nouvelle stratégie de la pédagogie permettant au soldat d'être au diapason avec ce qui se fait dans le domaine militaire et la défense dans le monde. Ce qui est nouveau dans ces promotions qui viennent de renforcer les unités et l'administration de l'ANP, c'est que leur formation a été soutenue par une nouvelle approche basée sur la spécialisation très poussée sans pour autant que celle élémentaire de la formation militaire soit sacrifiée.

L'institution militaire s'est mise au diapason de ces mutations technologiques et scientifiques qui font de la notion de Défense nationale une conception qui fait du savoir, la recherche et la connaissance son leitmotiv. Toutes les cérémonies de sortie des promotions de l'Armée nationale populaire ont été estampillées sous le sceau de «engagement, compétence et fidélité», ce qui montre que la continuité est un prolongement logique sur lequel toutes les générations de l'Armée nationale construisent leur doctrine de combat. L'ANP est d'emblée insérée dans la dynamique du renouveau et du changement imposée par les exigences militaires et leurs évolutions exponentielles de par le monde. Ce n'est pas par hasard que l'institution militaire se donne comme objectif primordial la maîtrise des guerres de quatrième génération, c'est-à-dire les guerres fondées sur la bonne maîtrise des technologies de l'information et de la communication, c'est ce que les militaires appellent sous le jargon «des guerres électroniques».

Cette donne détermine presque le sort et la finalité d'une guerre voire l'élimination et la destruction des nations au nom de ces technologies les plus sophistiquées que connaisse le monde des armées. Nos responsables au sein de l'Armée nationale populaire ont mis les moyens pour atteindre le niveau des pays les plus développés dans ce domaine en sachant que la force de frappe des grandes armées qui se respectent est celle de faire de la science et de la recherche le viatique qui permet à l'ANP d'être vigilante et mobilisée pour faire face à toutes sortes de menaces qui guettent le pays et sa souveraineté.

L'état-major dans ses déclarations insiste sur l'importance que requiert le savoir et la recherche, surtout par rapport à la guerre électronique qui connaît une évolution rapide en soulignant que «les diplômés sortants ont à accomplir leurs missions avec professionnalisme, afin de contribuer à l'édification d'une armée moderne et développée, ayant une parfaite maîtrise des nouvelles technologies de la communication», c'est ce qui ressort de la stratégie de l'institution militaire et son état-major qui ne perd pas de vue l'importance, voire la nécessité de s'armer avec de nouvelles techniques de combat, même celles en rapport avec les guerres électroniques.

L'Algérie est entourée d'une ceinture de feu au niveau de ses frontières. Cette situation se répercute sur la stabilité et la sécurité du pays. La région du Sahel est laminée par les guerres imposées par les puissants qui visent à régenter toute la région de par ce qu'elle renferme comme richesses naturelles, surtout l'or et l'uranium.

L'Armée algérienne, elle, est vigilante du reste, face à ce qui se trame comme plans ourdis ciblant ainsi les souverainetés des Etats-nationaux et leur unité nationale.

L'ANP, étant donné qu'elle est la garante de la souveraineté nationale et de l'unité territoriale du pays, fait tout pour se doter des moyens de défense les plus développés aux normes et aux critères internationaux. L'Armée nationale populaire qui a montré de par le passé qu'elle est le rempart sûr pour la défense de la nation, puisera sa légitimité et sa force dans le réservoir du mouvement de Libération nationale et son ancêtre l'Armée de Libération nationale (ALN) pour faire barrage à toutes les velléités susceptibles de porter préjudice ou de nuire à la souveraineté du pays.