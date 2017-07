ECOLE SUPÉRIEURE D'INFANTERIE DE CHERCHELL 8 nouvelles promotions sur le terrain

Par Mohamed BOUFATAH -

De hauts cadres de l'ANP, des moudjahidine et des familles d'élèves lauréats, ont participé à cette cérémonie.

Une cérémonie de sortie de huit nouvelles promotions d'officiers et sous-officiers s'est déroulée jeudi dernier à l'Ecole supérieure de l'infanterie Djelloul-Abidate, de Cherchell à Tipasa. Cette cérémonie a été présidée par le Commandant des forces terrestres, auprès de l'Armée nationale populaire (ANP), le général-major Ahcene Tafer.

Les huit promotions sortantes sont principalement constituées de la 47e promotion de session de perfectionnement, et la 22e promotion de la session d'application, outre les 16e, 18e, 20e,40e, 8e et 21e promotions spécialisées, entre autres, dans les sessions d'aptitude militaire professionnelle de 1er et 2e degré d'état-major, d'aptitude militaire professionnelle de 2e degré, et d'aptitude militaire professionnelle de 1er degré et 2e degré. De hauts cadres de l'ANP, des moudjahidine et des familles d'élèves lauréats, ont également participé à cette cérémonie baptisée du nom du chahid Guenez El Hafnaoui.

Après un passage en revue des carrés des stagiaires des promotions, le commandant de l'Ecole supérieure d'infanterie de Cherchell, le général El Djilali Rih s'est adressé aux éléments sortants, en les invitant à mettre en exploitation le capital des connaissances acquis durant toute la durée de leur stage pour relever les enjeux et défis, qui les attendent sur le terrain, particulièrement dans la lutte contre les résidus du terrorisme. Il a, également, souligné l'importance considérable de ce corps d'armes, considéré comme le plus vieux de l'histoire de l'humanité. Il a aussi mis en avant «la qualité de la formation militaire(théorique et appliquée) adaptée et de haut niveau dispensée aux élèves, durant tout leur cursus de formation, en vue d'en faire des guerriers, aptes à s'engager dans la rudesse de la vie militaire, avec toute la détermination requise».

L'école a abrité également des cérémonies de prestation de serment et la remise des grades et diplômes aux lauréats de chaque promotion, par le Commandant des forces terrestres et des cadres de l'ANP. Après la passation de l'emblème de l'école d'infanterie entre les promotions sortantes et celles entrantes, s'ensuivront des exhibitions militaires. Des portes ouvertes pour exposer des équipements et matériels du corps de l'infanterie, ont été organisées en cette même occasion.

Cette cérémonie a été clôturée par l'inauguration de deux hôtels au sein de l'école, par le général-major Ahcene Tafer, avant d'honorer des membres de la famille du chahid Guenez El Hafnaoui.

Le chahid El Hafnaoui est issu de la localité de Marsate dans la wilaya de Tébessa et fait partie de ceux qui ont sacrifié leur vie pour que vive l'Algérie libre et indépendante. Il rejoint l'Armée de Libération nationale en 1955, immédiatement après sa sortie de prison, suite au déclenchement de la guerre de Libération nationale, avant d'être promu au grade de capitaine, puis nommé adjoint du commandant de la première zone de la Wilaya historique I.

Il participa à de nombreuses batailles contre l'ennemi français, dont les batailles Dir en1957, Haoudh Sghir, Lekbir, et la bataille d'Hydra dans la région de Kouif.

Le chahid El Hafnaoui est tombé au champ d'honneur le 11 juillet 1957, dans une embuscade tendue par l'armée française dans la région de Boukhedra, alors qu'il revenait de Tunisie.