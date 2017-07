ECOLE SUPÉRIEURE DES TRANSMISSIONS DE KOLÉA-TIPASA Le nerf de la guerre moderne

La cérémonie de sortie a concerné 15 promotions de l'année pédagogique 2016-2017. Certaines promotions sortent pour la première fois.

A l'instar des autres Ecoles supérieures de l'Armée nationale populaire, l'Ecole supérieure des transmissions de Koléa dans la wilaya de Tipasa, a organisé jeudi dernier la cérémonie de sortie des promotions 2016-2017.

Cette traditionnelle cérémonie, qui intervient chaque fin d'année pédagogique, a été présidée cette année par le général-major, directeur central des transmissions auprès du ministère de la Défense nationale, Abdelkader Lachkhem.

La cérémonie s'est déroulée, en présence de nombreux autres officiers supérieurs de l'ANP, des autorités locales de la wilaya et de la famille du martyr Moussouni Cherif au nom duquel a été baptisée cette promotion.

Ainsi, la cérémonie a débuté par le passage en revue des carrés participants au défilé par le général-major Abdelkader Lachkhem. Elle s'est poursuivi tout juste après par une allocution du directeur de l'Ecole supérieure des transmissions, le général Farid Bedjghit.

Le commandant de l'école, qui a souhaité la bienvenue à tous les présents, a indiqué que cette énième cérémonie de sortie de promotions à laquelle des officiers des pays amis et frères ont pris part (Palestine, Mali, Niger, République sahraouie) concernera 15 promotions dont certaines vont avoir lieu pour la première fois. Il s'agit de la 28e promotion des officiers, spécialité transmissions militaires, de la 10e promotion des officiers, spécialité guerre électronique, de la 73e promotion des officiers de perfectionnement, spécialité transmissions militaires, de la 20e promotion des officiers de perfectionnement, spécialité guerre électronique, de la 8e promotion des officiers de perfectionnement, spécialité transmission, de la 6e promotion des cours de spécialisation transfert, de la 4e promotion des cours de spécialisation, spécialité radio, de la 5e promotion des cours de spécialisation, spécialité communication et de la 7e promotion des élèves- officiers actifs, porteurs de licence système LMD, spécialité électronique.

Les promotions qui sortent pour la première fois selon le commandant de l'école, sont la promotion de perfectionnement, spécialité systèmes d'information et de commandement et la promotion du deuxième cycle master, spécialité électronique et systèmes d'information. «L'arme de la transmission qui a toujours été une des armes les plus redoutées durant les guerres, a pris ces dernières années, à la faveur des mutations technologiques qu'a connues le monde et la technologie, une dimension sans précédent. L'arme des transmissions est devenue, sans exagération aucune, le nerf de toute guerre», a ajouté le commandant de l'école dans son allocution.

«Le ministère de la Défense nationale qui ne cesse de s'adapter à l'évolution technologique, a doté l'Ecole supérieure des transmissions de tous les outils pédagogiques les plus modernes dans le monde et recruté les meilleurs enseignants universitaires et cadres de l'Armée nationale populaire», souligne en outre le général Farid Bedjghit, appelant les officiers sortants à se servir des connaissances et compétences acquises durant la formation sur le terrain et à continuer les recherches et la documentation dans leurs spécialités respectives, ainsi qu'à se rappeler toujours pendant leur carrière que le fait d'appartenir à l'Armée nationale populaire est un honneur et une fierté. Cela étant, le programme de la cérémonie a continué avec la prestation de serment par les promotions sortantes, la remise des diplômes et des grades aux majors des promotions, la passation de l'emblème de l'école, baptême de l'école et défilé des carrés. Profitant par ailleurs de l'occasion, le commandant de l'école a invité tous les présents à une visite avec exposé mettant en valeur les méthodes d'enseignement de l'arme des transmissions dans l'école, les recherches et les inventions des stagiaires. Sur place, le général-major directeur des transmissions Abdelkader Lachkhem à suivi attentivement les exposés et s'est entretenu avec les stagiaires.

Après chaque exposé, le directeur des transmissions demandait aux stagiaires d'exprimer les moyens dont ils ont besoin pour booster les recherches et les développer. Il est à rappeler que l'Ecole des transmissions de Koléa, avec cinq autres Ecoles supérieures, relèvent du ministère de la Défense nationale. Chaque année elle se voit confier de nouvelles promotions.

