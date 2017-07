LE PREMIER MINISTRE L'A CONFIRMÉ Prochain mouvement dans le corps des walis

Par Salim BENALIA -

Après les ministres, c'est au tour des walis

L'annonce du Premier ministre répond au souci exprimé par des citoyens de quelques wilayas qui se retrouvent sans walis depuis plus d'un mois.

Le Premier ministre a confirmé, ce jeudi, l'imminence d'un mouvement dans le corps des walis. Celui-ci interviendra, a précisé Abdelmaldjid Tebboune, avant les prochaines élections locales, annoncées, elles, entre les mois de novembre et décembre prochains. Autant dire donc que le changement à la tête de l'administration locale aura lieu dans le courant de cet été. Il reste de tradition, en effet, que les remaniements interviennent avant la rentrée sociale pour donner aux walis et à leurs familles le temps de se préparer en ce qui concerne la scolarité des enfants et autres détails relevant de la vie d'une famille normale.

Ce mouvement qui sera, nous ont révélé des sources bien formées, vaste et de qualité, avec des directives nouvelles en matière d'exercice de la responsabilité, apportera de substantiels changements dans quelques wilayas précisément. En effet, dans sa conférence de presse, le Premier ministre a fait une remarquable révélation, à savoir que les wilayas délégués seront promues en wilayas à part entière, dotées de toutes les prérogatives que confère leur nouveau statut. Cette promotion intervient dans le cadre d'un processus décidé par les pouvoirs publics, destiné à faire muer des daïra, au rang de wilayas. Il semble donc que la démarche suit son cours. Il reste à voir la qualité de la gestion des nouvelles wilayas.

La suite du processus concernera de nouvelles entités administratives dans les Hauts-Plateaux qui seront élevées au rang de wilayas déléguées, avant leur confirmation comme cela se produira pour les quelques wilayas déléguées au sud du pays à la faveur du prochain remaniement. Ce nouveau découpage administratif, qui a permis de soulager les populations du sud du pays, rapprochant le chef-lieu de wilaya des communes, n'est certainement pas la panacée aux problèmes bureaucratiques, mais a tout de même donné quelques résultats encourageants, puisqu'il a permis à beaucoup de projets de développement local de bénéficier d'une meilleure gestion.

Les citoyens du Sud étaient demandeurs de ce genre d'initiatives et ils en veulent encore plus. Et pour cause, certaines wilayas du sud du pays demeurent encore trop vastes. La promotion des wilayas déléguées est un réel motif d'espoir pour eux.

L'annonce du Premier ministre répond principalement au souci qu'expriment des citoyens de quelques wilayas qui se retrouvent sans walis depuis plus d'un mois. Ainsi, cette opération permettra de «remplacer ceux qui ont rejoint l'équipe gouvernementale, d'autant plus que certains walis délégués seront promus walis», a affirmé Abdelmadjid Tebboune, soutenant par la même occasion, que «le retard accusé dans la désignation des walis n'a eu aucun impact sur le fonctionnement général et que les secrétaires généraux s'acquittent de la mission du suivi des affaires des wilayas par intérim».