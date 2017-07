Le gouvernement attaché au projet du port commercial centre d'El Hamdania

Le ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zaâlane, a réitéré hier à Tipasa l'attachement du gouvernement à la réalisation du projet du port commercial centre d'El Hamdania (Cherchell), conformément aux orientations du Premier ministre Abdelmadjid Tebboune. «Le Premier ministre a mis l'accent, lors de la présentation du plan d'action du gouvernement devant le Parlement, sur l'attachement des autorités publiques à la réalisation de ce projet économique, stratégique et vital pour la région de la Méditerranée», a précisé le ministre dans une déclaration à l'APS en marge d'une cérémonie de sortie d'officiers de la marine à Bousmaïl. Considéré comme l'un des plus grands projets en Algérie, ce port destiné au transport de marchandise est appelé a être un pôle de développement économique d'importance, après son raccordement aux réseaux ferroviaire et aux autoroutes l'habilitant ainsi aux échanges commerciaux avec l'Afrique. En vertu d'un protocole d'entente conclu le 17 janvier 2016, le méga port sera construit par une société de droit algérien composée du Groupe public des services portuaires et de deux compagnies chinoises Cscec (China state construction corporation) et Chec (China harbour engineering company). Estimé à 3,3 milliards de dollars, cette infrastructure portuaire sera financée dans le cadre d'un crédit chinois à long terme. Le futur port d'El Hamdania sera réalisé dans un délai de sept ans mais sera progressivement mis en service dans quatre ans avec l`entrée d'une compagnie chinoise, Shanghai Ports, qui assurera son exploitation.