SIDI BEL ABBÈS: installation de la colonne mobile contre les feux de forêts.

La colonne mobile de lutte contre les feux de forêts a été installée, hier, au niveau de l'unité de la Protection civile de la daïra de Telagh, dans la wilaya de Sidi Bel Abbès, a-t-on appris de la cellule de communication de ce corps d'intervention. L'installation de cette colonne, qui englobe les wilayas de Sidi Bel Abbès et Naâma, intervient dans le cadre de la bonne préparation de la campagne de lutte contre les feux de forêts, en renforçant les capacités opérationnelles des unités de la protection civile pour garantir une intervention rapide et efficace pour la protection du patrimoine forestier. Des moyens humains et matériels ont été mobilisés dans le cadre de cette colonne mobile à l'instar de 53 agents de la protection civile de différents grades dont 3 officiers, des médecins-pompier, 10 camions d'extinction dont 7 camons citernes pour lutter de légers feux, deux camions citernes de 12 000 litres, un camion moyen de 4000 litres, une ambulance, un véhicule radio, un autre pour le transport des agents et un autre destiné au matériel.