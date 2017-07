LA VICE-PREMIÈRE MINISTRE DU QUÉBEC À ALGER comment encourager l'entrepreneuriat féminin

Par Abdelkrim AMARNI -

La communauté d'affaires algérienne y sera fortement représentée.

L'ambassade du Canada en Algérie organise demain matin à Alger une conférence sur «Les relations économiques Canada (Québec) -Algérie»sous le thème «Comment l'entrepreneuriat féminin peut accéder à la croissance». Cette conférence, coordonnée en collaboration avec le Forum des chefs d'entreprise (FCE) et le Conseil de développement Canada-Algérie (Cdca), se tiendra au niveau de l'hôtel El Aurassi à la salle «Djelsa». Cette rencontre devra regrouper des membres de la délégation de femmes d'affaires québécoises, conduite par la vice-Première ministre du Québec, ministre des Petites et Moyennes Entreprises, de l'Allègement réglementaire et du Développement économique régional, ministre de la Condition féminine d'une part et des représentants de la communauté de femmes d'affaires algériennes, d'autre part.

La conférence sera une occasion de présenter les politiques du Québec pour encourager l'entrepreneuriat, l'expérience canadienne dans le domaine de l'entrepreneuriat féminin et les actions entreprises par le gouvernement du Québec pour favoriser l'essor de l'entrepreneuriat féminin ainsi que des exemples divers d'organisation pour aider les femmes d'affaires comme «Femmesessor» ou encore «Réseau des femmes d'affaires du Québec» etc...)

Les opportunités de collaboration et les perspectives de développer des partenariats seront échangées entre les chefs d'entreprise algériens et canadiens participant à cette conférence.

L'entrepreneuriat féminin progresse dans le monde. Ainsi, faut-il le rappeler, en novembre 2016 s'est tenue à Alger, au Centre international des conférences (CIC), le premier événement du «Women Entrepreneurship Day (WED)», qui est la plus grande organisation internationale de soutien à l'entrepreneuriat féminin à travers le monde. Cette rencontre, première dans son genre, a réuni de nombreuses femmes entrepreneuses algériennes activant dans de nombreux secteurs de l'économie algérienne.

Les rencontres du WED, qui couvrent environ 144 pays à travers le monde sont des événements de très haute importance pour l'entrepreneuriat féminin local qui lui permettra d'intégrer un réseau mondial porteur d'innovations, d'expériences entrepreneuriales et de nombreuses opportunités de développement pour les femmes investies dans le monde des affaires.

Durant cette journée, les femmes entrepreneuses algériennes ont évoqué la formation et l'accompagnement à l'entrepreneuriat féminin, la mise en place d'organisations patronales, de clusters et de réseaux d'affaires en mesure de promouvoir leur développement. Des exemples de réussite 100% féminines ont été présentés en guise de générique lors de cette première rencontre.

Le «Women's Entrepreneurship Day» (La Journée de la femme entrepreneuse) fut fondée par l'entrepreneure Wendy Diamant en 2014. Le 19 novembre de chaque année, cette journée est célébrée à travers des échanges, des rencontres dans le monde, des événements qui encouragent l'entrepreneuriat féminin et qui mettent en exergue les compétences, les réussites et les efforts de la femme entrepreneuse dans les différents domaines professionnels qui existent dans le monde.

La tenue du WED en Algérie, fut célébrée par la présence de la réalisatrice franco-algérienne Yasmina Benguigui et Leila Akli, fondatrice de l'agence de Relations publiques et désignée en juillet dernier, ambassadrice du WED pour l'Algérie.