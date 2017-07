VISAS SCHENGEN TLS dans la tourmente

Par Abdelkrim AMARNI -

Des «rendez-vous avancés», au coeur d'un scandale, compliquent le processus.

Obtenir un visa Schengen en passant par le service TLSContact n'a jamais été aussi compliqué que ces dernières semaines. Pour rappel, afin de déposer un dossier de visa, il faut au préalable faire une demande sur le site Internet et prendre un rendez-vous. Mais en faisant le test, on se rend compte que la procédure reste bloquée au moment de sélectionner une date et un créneau horaire.

Le journal électronique TSA, qui rapporte cette information, précise qu'aucune de ces options ne fonctionne et il n'existe que très peu de recours en cas de «bug». Les seules possibilités sont: 1/ Compléter le formulaire de contact qui permet de laisser un message de réclamation à travers le site, ou 2/: Se rendre directement sur place, cela sans pour autant être sûr d'être reçu!

En fait, selon les informations propres à TSA, plusieurs dizaines de milliers de demandes sont actuellement en instance suite à la découverte, il y a plusieurs semaines, d'un scandale lié à la prise de rendez-vous. Le retour à la normale n'est pas prévu avant quelques mois, probablement à la rentrée prochaine ajoute le journal.

Des employés de «TLSContact» sont en effet soupçonnés d'avoir alimenté un réseau qui proposait aux demandeurs de visa d'avancer la date de leur rendez-vous moyennant une rétribution financière conséquente. L'ambassade de France à Alger soupçonnait déjà l'existence d'un important réseau de corruption. Selon TSA, plusieurs personnes ont été licenciées et la société TLSContact, même si elle n'est pas directement impliquée en tant qu'entité, est sur la «sellette».

Officiellement, la pratique qui consiste à faire avancer des rendez-vous «n'existe plus». Mais sur Internet, des personnes profitent des délais et des difficultés subies par les demandeurs de rendez-vous avancés «express» contre un paiement. L'arnaque est simple: le demandeur fournit ses informations personnelles et paie une somme «exorbitante» pour espérer obtenir un rendez-vous, clé de sésame pour obtenir le fameux visa «Schengen». Il suffit de faire un tour sur la page concernée du site Ouedkniss pour se rendre compte de l'ampleur de la fraude. Plusieurs annonces, concernant aussi bien Alger que Annaba ou Oran, trois grandes villes du littoral où opèrent les centres TLSContact, sont toujours disponibles pour des «rendez-vous express» à partir d'une «Chipa» de pas moins de 16.000 dinars!

Pour Alger, l'une des dernières annonces date de moins d'une semaine. Au bout du fil, une personne vous indique ne pas avoir de rendez-vous disponible pour le mois de mai et de vous proposer «gentiment» un créneau dans la matinée du 18 juin. «Envoyez vos coordonnées, nom, prénom et numéro de passeport sans fautes ainsi que votre e-mail personnel par sms», demande ce dernier. «J'ai mon collègue qui travaille là-dessus, je lui transmets vos coordonnées et il vous fait ça», poursuit l'interlocuteur qui ne manque pas de demander la coquette somme de 30.000 dinars.

Reste que ces offres, qui pullulent sur la Toile, sont des arnaques puisqu'il n'est pas possible «officiellement» d'avancer les rendez-vous.