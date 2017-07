RENCONTRE DE L'AMBASSADRICE DES ETATS-UNIS AVEC MAHDJOUB BEDDA "Il y a de grandes opportunités en Algérie"

Par Massiva ZEHRAOUI -

mme joan a. polaschik a rendu jeudi, une visite de courtoisie et d'adieu en Algérie.

Le marché algérien représente un terrain avantageux en matière d'investissements. Une potentialité largement mise en avant par l'ambassadrice des Etats-Unis en Algérie, Joan A. Polaschik, jeudi dernier, lors d'un entretien avec le ministre de l'Industrie et des Mines, Mahdjoub Bedda.

L'émissaire a ainsi évoqué «les grandes possibilités que recèle l'Algérie», estimant que «les opportunités y sont très importantes dans le cadre de sa politique de diversification de l'économie nationale», a indiqué le ministère dans un communiqué. Pour les Etats-Unis c'est également une occasion que «les entreprises américaines veulent saisir pour renforcer leur présence sur le marché algérien, notamment le projet de General Electric (GE) constituant un exemple de réussite des investissements américains dans le pays». Joan A. Polaschik a en outre affirmé que les Etats-Unis veillent à renforcer leur engagement en Algérie dans le domaine économique soulignant «le rôle très important de l'Algérie dans la stabilité régionale et dans la lutte contre le terrorisme». Elle a également mis l'accent sur le rôle du Conseil d'affaires algéro-américain et l'accord-cadre sur le commerce et l'investissement (Tifa) qui ont permis d'ouvrir un dialogue constant entre les deux pays pour lever les obstacles devant les flux commerciaux et d'investissement bilatéraux.

Elle a aussi évoqué l'étude en cours de réalisation par la Banque mondiale (BM) avec l'appui du gouvernement américain pour définir les filières prioritaires et les avantages comparatifs pour les exportations et le développement de l'industrie algérienne, précise encore le ministère. Le ministre de l'Industrie et des Mines, Mahdjoub Bedda, qui a reçu l'ambassadrice américaine, lui a présenté les priorités et les grandes lignes du Plan d'action du gouvernement et l'importance accordée aux PME-PMI, à l'investissement et à l'amélioration du climat des affaires dans le respect de la règle des 49/51% régissant l'investissement étranger en Algérie, précise le ministère. A cette occasion, le ministre a réitéré l'engagement de l'Algérie à renforcer le partenariat avec les Etats-Unis dans différents domaines, notamment l'automobile, la sous-traitance, les mines, la chimie, la pharmacie, l'agriculture et l'agroalimentaire. «Les opportunités de partenariats ont ainsi été au centre des discussions entre les deux parties surtout que les compagnies américaines continuent à afficher un intérêt grandissant pour l'Algérie au regard du potentiel existant», relève le communiqué.

Par ailleurs, l'importance du développement des start-up par les jeunes Algériens a aussi fait partie des sujets évoqués par Mahdjoub Bedda et son hôte.

Pour rappel, le gouvernement algérien a donné récemment son agrément à la nomination de John P. Desrocher, en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire des Etats-Unis à Alger.