PORTES OUVERTES SUR LA GENDARMERIE NATIONALE Remarquable engouement des jeunes

Par Wahida BAHRI -

Outre qu'elles sont devenues une tradition pour ce corps constitué, ces journées portes ouvertes sont aussi un rendez-vous très attendu par les jeunes.

Les journées portes ouvertes sur la Gendarmerie nationale inaugurées jeudi dernier au Palais de la culture et des arts Mohamed-Boudiaf de Annaba a, comme chaque année, été une édition dont le but est de se rapprocher du citoyen. Mais elles se veulent être un événement de vulgarisation sur le rôle que joue la gendarmerie dans la société, ainsi que l'obligation de faire connaître aux citoyens les différents services de cette institution qui ne cesse de lutter contre toutes les formes de criminalité. L'édition a enregistré un afflux considérable de visiteurs des différentes franges de la société, notamment les jeunes qui n'ont pas caché leur volonté d'intégrer la gendarmerie. Des expositions de matériel moderne d'investigation et de lutte contre le banditisme et la drogue ont été organisées dans le hall du Palais de la culture et des arts de Annaba. Des explications ont été fournies à un grand public venu s'enquérir de ce métier d'avenir. Des l'ouverture de cette manifestation de communication et d'information, devenue une tradition bien ancrée à la gendarmerie nationale, des lycéens et des jeunes se sont bousculés devant les stands exposant divers matériels d'intervention dans le cadre des missions des gendarmes, relatives à la protection des personnes et des biens.

La manifestation se veut être, en un temps relativement court, un espace d'information sur ses activités et les critères pour ceux voulant adhérer à ce corps. Ce dernier, dans le but de répondre à toutes les interrogations des jeunes intéressés, a mobilisé ses éléments pour fournir les explications et les informations sur les équipements électroniques, d'analyses audio- vidéo et photographies utilisées dans leurs missions de lutte contre les différentes formes de criminalité. L'impressionnant et sophistiqué matériel exposé par la Gendarmerie nationale semble avoir eu un effet sur un grand nombre de jeunes qui, selon plusieurs d'entre eux, ont émis le voeu d'appartenir à ce corps dans un futur proche. Par ailleurs et sur un autre volet, il est à noter que ce corps constitué oeuvre au renforcement de sa présence sur tout le territoire de la wilaya de Annaba. Dans ce sens, le commandant du groupement de la Gendarmerie nationale de Annaba, Toufik Darkaoui a révélé la création de nouvelles brigades et unités pour couvrir le déficit, notamment au niveau des nouveaux pôles urbains et institutions publiques nouvellement créés, mais renforcer surtout sa présence au niveau des zones dites chaudes. Dans ce sillage, Toufik Darkaoui a annoncé la création de deux unités d'intervention dans la circonscription de compétence, ainsi que trois unités générales de terrain. Dans le même élan, l'homme a annoncé l'ouverture d'une nouvelle brigade au niveau d'El Beka Ezzarga, pendant qu'une autre est programmée à Hadjer Eddis. Localité à forte concentration urbaine, nécessitant une présence afin de lutter contre tous actes douteux et sécuriser les personnes, les biens particuliers et les biens publics, notamment ces derniers, à l'image de la polyclinique de cette localité qui a, fait rappeler le commandant, été la cible d'agressions perpétrées contre le staff médical assurant les permanences de nuit. Toujours dans le cadre du renforcement de la présence de ce corps sur l'ensemble du territoire de la wilaya Darkaoui a annoncé la réalisation du projet d'une brigade territoriale pour la nouvelle ville, afin d'assurer la sécurité et la sérénité des milliers de citoyens devant habiter à Draâ Errich.

Le renforcement de ce corps sécuritaire avoisine une couverture de plus de 85% au niveau de toute la wilaya. Des efforts renseignant sur l'importance qu'accorde le Haut commandement à la sécurisation des personnes et des biens. Un processus qui passe par la modernisation de ce corps, pour faire face aux divers défis à l'ère des grands changements dans le monde, dont les nouvelles technologies et la cybercriminalité. Dans ce sens, l'interlocuteur a mis en exergue l'intérêt qu'accorde le ministère de la Défense nationale à l'investissement dans les ressources humaines, à travers la formation tant à l'étranger qu'à l'intérieur du pays, pour l'acquisition des connaissances des sciences et les nouvelles technologies sur tous les plans. Autres considérations apportées à ce corps: sa dotation d'équipements technologiques modernes de haute perfection.

L'acquisition de matériels de pointe contribue à la facilitation des missions des différentes brigades et unités de la Gendarmerie nationale, notamment dans sa lutte contre la criminalité urbaine et transfrontalière, ainsi que les accidents de la route. Sur ce dernier point, il est à noter que la wilaya de Annaba, a enregistré pour le 1er semestre 2017 une baisse de 52% en matière d'accidents. Même constat pour la criminalité qui, notons-le, a enregistré un recul de plus de 50%.

Un résultat obtenu grâce à l'acharnement et le déploiement des éléments de la gendarmerie sur l'ensemble du territoire de la wilaya de Annaba. Par ailleurs et comme à l'accoutumée, l'édition a été marquée par des exhibitions de combat et de défense, organisées par les éléments de la Gendarmerie nationale à l'esplanade du Palais de la culture et des arts de Annaba. Des démonstrations assistées par le commandant du groupement territorial de Annaba Toufik Darkaoui en présence de Toufik Mezhoud, SG et wali par intérim, ainsi que par les autorités civiles et militaires de la wilaya de Annaba.