ALGER, DEUXIÈME DESTINATION SANS ESCALE D'AIR CANADA AU MAGHREB La concurrence arrive!

Par Abdelkrim AMARNI -

Du 1er juillet au 28 septembre, la filiale loisirs d'Air Canada relie les aéroports de Montréal à celui d'Alger

Dix ans après Air Algérie, «Air Canada Rouge» entre en compétition sur cet axe rentable.

Hier samedi, «Air Canada Rouge», filiale «low-cost» du groupe, a lancé un service saisonnier entre Montréal et Alger. La capitale devient ainsi la deuxième destination du groupe Air Canada au Maghreb après celle reliant Casablanca, inaugurée il y a tout juste un an.

Du 1er juillet donc, jusqu'au 28 septembre 2017, la filiale loisirs d'Air Canada relie les aéroports de Montréal-Pierre Elliott Trudeau et Alger-Houari Boumediene quatre fois par semaine avec l'AC1921, un Boeing 767-300ER de 282 sièges.

La liaison Trudeau-Boumediene est le second vol de la compagnie au Maghreb après celui de Montréal-Casablanca. Il sera le seul opéré par une compagnie canadienne sans escale dans la même région, ajoute-t-on. La compagnie nationale Air Algérie propose également une ligne directe, depuis juin 2007 rapplle-t-on.

La compagnie «Canada Rouge» propose deux classes de service et trois niveaux de confort: la classe Economique; la place Préférence, offrant plus d'espace pour les jambes; et Premium Rouge, offrant plus d'espace personnel et un service supérieur.

Les départs sont programmés de Montréal les lundi, mardi, jeudi et samedi à 18h50 ave une arrivée à 7h40 locale le lendemain, et d'Alger les mardi, mercredi, vendredi et dimanche à 10h10 (arrivée à 13h40 heure montréalaise). La durée du vol est de 7h50 au départ du Canada et de 8h30 depuis l'Algérie, pour une distance de 6291 kilomètres entre les deux aéroports. Air Canada Rouge devenant ainsi concurrentiel avec Air Algérie sur cet axe juteux à plus d'un titre en cette période de rétention économique qui touche tous les secteurs. Mme Lise Thériault, vice-première ministre du Québec a affirmé que cette ligne «fera rayonner le Québec à l'étranger», se disant certaine que ce vol favorisera l'attraction touristique vers notre belle métropole montréalaise». Elle a estimé que ce vol, qui traduit la volonté du Québec à approfondir ses liens culturels et économiques avec ses partenaires algériens, pourrait booster «les relations commerciales entre cette province canadienne et l'Algérie». Le président d'Air Canada, Benjamin Smith, a déclaré pour sa part: «Air Canada est ravie de proposer un service sans escale au départ de Montréal à destination d'Alger, une nouvelle destination attrayante qui renforce la place de l'aéroport Montréal-Trudeau en tant que plaque tournante stratégique pour l'ensemble de l'Est du Canada et du Nord-Est des États-Unis.

Misant sur le succès du service d'Air Canada, Montréal-Casablanca maintenant assuré toute l'année, le service à destination d'Alger sera le seul vol sans escale exploité par un transporteur canadien entre Montréal et cette ville d'Afrique du Nord. Elle établit Air Canada comme acteur de premier plan dans le marché important et grandissant entre le Canada et l'Algérie. Ce sera notre deuxième destination en Afrique, faisant de «Air Canada» l'un des rares transporteurs internationaux qui exploitent des vols à destination des six continents habités de la Terre.

En effet, ce même 1er juillet, Air Canada inaugure aussi un service entre Toronto et Mumbai en Inde. En tout, le groupe ouvre 11 liaisons long-courriers en un mois depuis ses «hubs» de Toronto, Vancouver et Montréal. Le maire de Montréal, Denis Coderre, s'est aussi félicité de l'ouverture de cette ligne avec Alger disant que «cette liaison directe reflète notre volonté d'approfondir nos liens économiques et culturels avec nos partenaires algériens».