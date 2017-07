SORTIE DE LA 45E PROMOTION DU COMMANDEMENT ET DE L'ÉTAT-MAJOR À TAMENTFOUST Un réservoir de l'élite de la stratégie militaire

Par Hocine NEFFAH -

L'école qui a été créée en 2009 est considérée comme l'un des fleurons de l'institution militaire

L'école du commandement et de l'état-major est une institution pédagogique de haute formation pour tous les cadres de l'Armée nationale populaire.

L'école du commandement et de l'état-major située à Tamentfoust, a assisté à la sortie de la 45ème promotion des officiers spécialisés dans le commandement et l'état-major. Cette promotion qui porte le nom du martyr Ahmed Noufi, doit s'atteler à participer dans le développement des recherches et les études dans le domaine de la tactique et des opérations militaires. L'école qui a été créée en 2009 est considérée comme l'un des fleurons de l'institution militaire dans la formation et la mise à niveau des cadres de l'Armée nationale populaire.La particularité de cette promotion, c'est qu'elle englobe toutes les disciplines appartenant au commandement des forces terrestres. La cérémonie a vu la participation du commandant des forces terrestres, le général-major Ahcène Tafer et les généraux-majors des écoles qui dépendent du commandement des forces terrestres.

La cérémonie s'est terminée par l'intervention du directeur de l'école du commandement, le général-major Abderahmane Bensghir qui a fait une sorte de synthèse en faisant connaître les missions de cette prestigieuse école, l'unique au niveau africain. Le directeur de l'école a illustré «le rôle déterminant de cette école qui contribue dans l'approvisionnement de l'état-major et toute l'institution militaire des meilleurs de ses élites susceptibles d'assumer les tâches du commandement et de l'état-major de l'armée», a-t-il noté.

L'école du commandement et de l'état-major est une institution pédagogique et de haute formation pour tous les cadres de l'Armée nationale populaire. Elle offre aux officiers et officiers supérieurs la possibilité d'accéder à un niveau de responsabilité qui leur permet d'avoir des connaissances tactiques et opérationnelles en mesure de leur permettre de devenir des stratèges dans la science militaire et aussi en matière de techniques nouvelles du combat, surtout celles en rapport avec les guerres électroniques qui ont vu un officier algérien détrôner les officiers supérieurs de l'Armée tunisienne et de l'Armée saoudienne et celles de l'Afrique en se classant le premier de sa promotion en se distinguant par sa thèse qui aborde les défis de la nouvelle tactique et stratégie de la guerre qui se base sur les technologies de l'information et de la communication, pour ainsi dire, la guerre électronique que l'armée algérienne déploie tous ses moyens pour maîtriser cette discipline stratégique et importante dans les guerres modernes et dans le domaine de la stratégie militaire.

Le directeur de l'école du commandement et de l'état-major, le général-major Abderrahmane Bensghir a insisté devant les officiers de la 45ème promotion du commandement et de l'état-major que «le défi qui attend cette promotion est celui d'avoir le sens de la détermination pour transformer ce potentiel scientifique et de connaissance en un élément de maîtrise de la stratégie et de la tactique des guerres et du combat et des opérations», a-t-il indiqué.

En somme, l'école telle que le général-major l'a définie, est le noyau dur de l'armée en matière de réservoir pourvoyeur des élites du commandement et de l'état-major pour défendre la patrie et maîtriser les techniques nouvelles des guerres modernes et du combat.

A travers cette école, l'ANP est en train de franchir un grand pas vers la professionnalisation de l'institution en se basant sur les nouvelles techniques et stratégies militaires qui contribuent efficacement à asseoir les jalons d'une défense moderne en mesure de défendre l'intégrité territoriale du pays et la souveraineté de la nation.

La professionnalisation de l'ANP se fait remarquer à travers la création de cet édifice important en matière de défense et de stratégie militaire, renseigne sur la mue que vient d'opérer l'institution républicaine, à savoir l'Armée nationale populaire pour relever le défi et le challenge de la défense de la patrie et son engagement à veiller sur la souveraineté du pays et comme garante de l'unité nationale du pays.