SESSION SPÉCIALE BACCALAURÉAT 2017 Hadjar rassure les futurs bacheliers

La session spéciale du baccalauréat 2017 est prévue du 13 au 18 juillet

Les inscriptions universitaires pour les lauréats du baccalauréat 2017 «étaient initialement prévues du 2 au 11 septembre». Cette date est maintenue, a affirmé le ministre.

Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Tahar Hadjar, a indiqué hier à Alger que la session spéciale du baccalauréat 2017 «n'aura aucune incidence» sur les prochaines inscriptions universitaires. Dans une déclaration, en marge de la clôture de la session parlementaire 2016-2017 de l'Assemblée populaire nationale (APN), Tahar Hadjar a assuré que la session spéciale du baccalauréat au profit des exclus de la session initiale pour cause de retard «n'aura aucune incidence sur les prochaines inscriptions universitaires». Les inscriptions universitaires pour les lauréats du baccalauréat 2017 «étaient initialement prévues du 2 au 11 septembre». Cette date est maintenue, a-t-il affirmé. Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, avait décidé le 23 juin d'une session spéciale du baccalauréat pour les candidats ayant été exclus de la dernière session pour cause de retard. La session spéciale du baccalauréat 2017 est prévue du 13 au 18 juillet, le vendredi étant une journée de repos. Au total 104 036 candidats sont concernés par cette session qui se déroulera dans les mêmes conditions de rigueur que celles ayant prévalu lors de la session de juin. Il s'agit de 10 082 candidats scolarisés et de 93 954 candidats libres. Ils seront répartis sur 299 centres d'examen à travers le territoire national. Les résultats du baccalauréat 2017 (sessions initiale et spéciale) seront connus à la fin du mois de juillet, avait annoncé la ministre de l'Education nationale, Nouria Benghabrit, précisant que les convocations pour la session spéciale pourront être retirées à partir du 4 juillet. De son côté, Le président de l'université d'Alger 3, Rabah Chériet, a mis l'accent hier à Alger sur l'importance de la formation et de l'encadrement dans la promotion du niveau scientifique et académique chez les étudiants et professeurs. Dans une allocution à l'occasion de la clôture de l'année scolaire à l'université Alger 3, Rabah Chériet a précisé qu'»il y a des efforts constants pour la modernisation de l'université et la promotion de l'acquisition scientifique et académique chez les professeurs et étudiants, à travers la création de laboratoires et la mobilisation des moyens dans les domaines de la recherche et de la formation». Le responsable a estimé nécessaire de satisfaire les préoccupations de la corporation universitaire, de consacrer le dialogue comme moyen de résolution des problèmes soulevés et garantir la stabilité de l'université. Ceci permettra, a-t-il ajouté, de «conférer une efficacité durable aux efforts visant à développer l'université». Chériet a indiqué que l'université oeuvrait de manière intégrée et continue avec les partenaires et acteurs dans le secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique afin qu'elle soit un «modèle exceptionnel sur les plans pédagogique et académique ainsi qu'en matière d'organisation des examens de manière régulière et méthodique». Pour sa part, le directeur de l'Institut des sciences de l'information et de la communication, Ahmed Hamdi, a révélé l'existence de 600 mémoires de master en attente de soutenance, relevant le manque d'enseignants-encadreurs à l'institut. Des professeurs et étudiants lauréats ont été honorés à cette occasion, en reconnaissance de leur apport en faveur de la promotion de la recherche scientifique et du développement de l'université.



Nouria Benghabrit

«Les résultats du bac avant fin juillet»

Les résultats du baccalauréat session 2017, dont l'annonce était initialement prévue pour le 15 juillet, seront connus à la fin de ce mois, a annoncé hier à Alger, la ministre de l'Education nationale, Nouria Benghabrit.

«Les résultats du baccalauréat seront connus fin juillet», a-t-elle déclaré en marge de la clôture de la session ordinaire du Conseil de la nation pour l`année 2016-2017, précisant que le retrait des convocations pour la session spéciale du baccalauréat se fera à partir du 4 juillet. Mme Benghabrit a fait savoir que le ministère oeuvre à préparer la session spéciale du baccalauréat au profit des élèves exclus de la précédente session pour cause de retard «dans les mêmes conditions de rigueur que la précédente». «Nous nous penchons à organiser la session exceptionnelle du bac qui aura lieu du 13 au 18 juillet de la même façon que celle de juin.

Cela fait partie de l'instruction», a-t-elle déclaré, saisissant l'occasion pour saluer tous les travailleurs du secteur et tous les services de sécurité pour leur mobilisation pour la préparation de cette session spéciale. Au total 104 036 candidats sont concernés par cette session.