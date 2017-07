ALGÉRIE-CANADA Une histoire d'amour qui défie la distance

Par Abdelkrim AMARNI -

La vice-Première ministre du Québec, Mme Lise Thériault, en compagnie du ministre de l'Industrie et des Mines, Mahdjoub Bedda

Plus de 150.000 Algériens séjournent au Canada.

Un pays multiculturel, multiracial et qui n'a pas de passé colonial, où le racisme est inconnu, ne peut que séduire des hommes comme les Algériens au nombre de plus de 150.000, 200.000 selon certaines estimations, qui séjournent dans la province Canadienne francophone, le Québec ou «La Belle Province» comme se plaisent à la nommer les Canadiens québécois. Cette province veut intensifier ses relations avec l'Algérie avec laquelle une belle histoire d'amour s'est tissée au fil des ans? baignée de relations culturelles, économiques et d'amitié politique. Entre l'Algérie et le Québec, il y a en effet une belle histoire d'amour réciproque qui se régénère et s'améliore de plus en plus à travers notamment cette «manne humaine» que l'Algérie exporte annuellement vers cette province francophone du Canada. Ainsi, pour mieux revigorer ces relations exceptionnelles, la vice-Première ministre du Québec, ministre de la Petite et Moyenne entreprise, de l'Allègement réglementaire et du Développement économique régional du Québec, Mme Lise Thériault, effectue à partir d'aujourd'hui, et ce jusqu'à demain 4 juillet, une visite de travail et d'amitié en Algérie. Le communiqué du ministère des Affaires étrangères (MAE), annonçant la visite de Mme Thériault, indique que la vice-Première ministre sera accompagnée d'une délégation de femmes d'affaires. Ceci s'entendant que la province du Québec affiche aussi de bonnes intentions économiques à concrétiser avec l'Algérie.

Symboliquement, la responsable du Québec voyagera à bord du vol inaugural d'Air Canada rouge assurant la ligne Montréal-Alger sans escale, comme pour souligner la détermination de son pays à «renvoyer l'ascenseur» à l'Algérie qui lui fournit des milliers de cadres qualifiés qui font le bonheur des sociétés canadiennes. Il faut savoir en effet que la diaspora algérienne au Canada compte environ 150 000 à 200 000 personnes, selon certaines estimations, détenant un haut degré d'instruction qui dépasse celui des autres communautés d'immigrants, selon Isabel Roy, ambassadrice du Canada à Alger. La seule ville de Montréal se taille la part du lion avec quelque 90 000 Algériens inscrits en raison notamment de l'avantage du français, langue parlée par l'Algérie pays qui se range à la seconde place dans le monde après la France.

L'émigration algérienne au Canada a connu un boom ces dernières années. En 2006, on comptait seulement 32.000 Algériens dont 29.000 au Québec. Dix ans plus tard, ce chiffre a explosé pour atteindre la barre des 150.000 plaçant l'Algérie juste derrière la France et la Chine comme principaux pays pourvoyeurs d'immigrants. Ceci dit, le communiqué du MAE précise que cette visite de la vice-Première ministre du Québec «s'inscrit dans le cadre des relations traditionnelles entre l'Algérie et la province du Québec qui se caractérisent par leur densité humaine et par d'importants échanges économiques et culturels».Au cours de sa visite, Mme Lise Thériault s'entretiendra avec plusieurs hauts responsables de l'Etat. Ces discussions devront porter sur «le renforcement de la coopération entre l'Algérie et le Québec dans les domaines économique, culturel et social». Au chapitre culturel, il est heureux de noter que l'écrivaine algérienne d'expression francophone, Assia Djebar, est docteur «honoris causa», de l'université canadienne Concordia. L'anniversaire de son entrée à l'académie française, qui date d'un certain 16 juin 2005, a été brillamment célébré à Montréal.