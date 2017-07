BÉJAIA 8 morts en une semaine

Par Arezki SLIMANI -

Cinq morts sur les routes et deux noyés sur les plages, la saison estivale se fait macabre en son début à Béjaïa. Depuis l'Aïd, la wilaya de Béjaïa est prise d'assaut par des estivants qui affluent des différentes régions du pays.

Depuis l'Aïd El Fitr à ce jour on dénombre huit morts sur les routes et les plages de la wilaya de Béjaïa. Avant-hier, une collision entre un camion et un bus de transport de voyageurs a fait 19 blessés, dont quatre dans un état grave. L'accident est survenu dans la localité d'Ath Annane relevant de la commune de Derguina.

La majorité des blessés est constituée de jeunes enfants de la wilaya de Khenchela, dont l'âge varie entre 12 et 19 ans et le chauffeur âgé de 29 ans,. Ils s'apprêtaient à rentrer chez eux après avoir passé quelques jours de vacances au bord de la mer. Les structures sanitaires d'Aokas, Souk El Tenine et Bordj Mira ont mobilisé tous les moyens humains et matériels afin de soigner les blessés, évacués par les agents de la Protection civile.

Le 30 juin, deux jeunes âgés de 24 et 32 ans, originaires de Béjaïa, périssaient suite à un accident survenu au niveau de la Route nationale n°24 au niveau du lieudit le «Pont de Loubar».

Les deux victimes étaient à bord de leur moto avant d'être heurtés par un véhicule léger de type Golf série 5. Le chauffeur du véhicule n'a pas été retrouvé sur les lieux de l'accident, alors que son accompagnateur, âgé de 40 ans, natif de Biskra, présentait quelques blessures au niveau du dos. A rappeler les trois accidents mortels, qui se sont produits durant les deux jours de l'Aïd. Le premier s'est produit vers 19h27. Une Volkswagen Polo s'est renversée après un dérapage pour se retrouver sur le bas-côté de la RN24, à hauteur de Thaïs Tighremt, commune de Toudja.

Le conducteur, âgé de 29 ans, I.Salah, est décédé au cours de son évacuation au CHU de Béjaïa. Les deux autres passagers à bord du véhicule s'en sont sortis avec des blessures graves. Ils sont âgés respectivement de 26 et 27 ans et sont tous de la wilaya de Tizi Ouzou. Vers 21h52, les secours de la Protection civile sont intervenus pour l'évacuation vers l'hôpital d'Akbou, d'un piéton de sexe masculin, non identifié, âgé de 60 ans environ. Décédé sur place après avoir été heurté par une Peugeot 406, au niveau du lieudit Larbaâ Takdimt dans la commune de Boudjellil, daïra de Tazmalt (nouvelle pénétrante). Vers 23h15, une collision sur la RN12 entre une Toyota Hilux et un scooter, dont le conducteur du scooter âgé de 32 ans, C.Yacine, originaire d'El Kseur est décédé au cours de son évacuation au CHU de Béjaïa et son accompagnateur âgé de 25 ans a été polytraumatisé. A titre d'information, pour ces deux journées, le nombre d'estivants qui se sont déplacés vers les 33 plages surveillées de notre littoral était d'environ 20.000. Les pompiers sont intervenus 30 fois, avec les surveillants des plages. En plus des trois accidents mortels de la circulation, la Protection civile note 15 autres accidents qui ont engendré 20 blessés. En matière de noyades, le premier jour de l'Aïd, un noyé est décédé aux environs de 18h23, au niveau de la zone rocheuse non surveillée à proximité du tunnel d'Aokas. Il a été repêché à 18h35, par les équipes de la Protection civile. Il s'agit d'un ado de 18 ans, G. Fayçal, natif de Tizi N'Berber, transféré vers l'hôpital d'Aokas. Au deuxième jour de l'Aïd, deux personnes disparaissaient en mer vers 18h00, au niveau de la zone rocheuse non surveillée côté Nizla à Boulimat, commune de Béjaïa. Le même jour, la plage surveillée de Sidi Bensaïd (Baccaro) dans la commune de Tichy, connaissait un autre drame. Un homme de 25 ans, T. Adel, originaire de Bouandas dans la wilaya de Sétif, a été repéré par le chef de poste vers 0h05, en train de flotter.