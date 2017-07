ILS N'ONT PAS RÉCUPÉRÉ LEUR ARGENT AUPRÈS D'ALGÉRIE TÉLÉCOM Des prestataires en colère

Par Ikram GHIOUA -

En chômage forcé depuis le mois de novembre 2016, plus d'une quarantaine de chefs d'entreprise conventionnés avec Algérie télécom pour des travaux de prestation, ont observé hier matin un sit-in au niveau de la direction régionale pour réclamer le payement de leurs créances évaluées à hauteur de dizaines de millions de dinars. Certains attendent le règlement de leur situation depuis deux ans même.

Les protestataires qui étaient en nombre parmi eux des cadres qui ont lancé des projets via l'Ansej.

Au minimum chaque entreprise emploie en moyenne trois ouvriers qui n'ont pas été payés.

L'un des chefs d'entreprise déclare avoir vendu ses biens pour honorer son engagement avec Algérie télécom, mais ne sera pas pour autant payé pour service rendu. Il faut avouer que la situation de certains est insoutenable, ce qui a été qualifié de mépris par les contestataires.

Ces derniers confient que cette action intervient après avoir usé de tous les recours légaux pour se faire entendre.

Néanmoins, ils n'ont obtenu que des promesses. Les conventionnés ont pu s'organiser en association et comptent saisir la justice.

Le directeur régional a demandé de s'entretenir avec un représentant pour entamer un dialogue et résoudre le problème à l'amiable.

Chose qui a été refusée par les contestataires car disent-ils on a demandé cette entrevue qui a été refusée à plusieurs reprises, toutefois ils exigent d'être tous entendus car chacun présente un cas différent. Rappelons que durant le mois de Ramadhan, Bentarzi Djamel, membre de la commission du syndicat avait animé un point de presse sur cette situation et bien d'autres tout en tirant la sonnette d'alarme.

Mais rien ne sera fait, la situation reste sans suite et toutes les démarches et appels à un redressement sont restés lettre morte.