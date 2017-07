LE PARLEMENT CLÔT SA SESSION 2016-2017 L'APN a du pain sur la planche

Par Mohamed BOUFATAH -

La session ordinaire du Parlement de l'année 2016-2017 a été clôturée, hier à Alger, en présence du Premier ministre, les membres du gouvernement, le premier président de la Cour suprême et la présidente du Conseil d'Etat. Dans son allocution, le président de l' APN, Saïd Bouhadja a indiqué que «l' assemblée aura du pain sur la planche» lors de la session unique qui s'ouvrira le deuxième jour ouvrable de septembre prochain, «à commencer par la révision du règlement intérieur de l'assemblée pour l'adapter aux nouvelles dispositions de la Constitution amendée et la loi organique organisant les relations entre le Parlement et le gouvernement». «D'autres projets de lois attendent notre assemblée, à leur tête la plus importante loi de finances 2018». Notre assemblée débattra également des projets de loi relatifs à la promotion de l'administration locale dans le cadre de la démocratie participative...», a-t-il enchaîné. Il a, toutefois, qualifié le bilan de la septième législature de «très positif «: «le bilan de l'actuelle session, clôturée aujourd'hui, est très positif, non seulement au nombre de projets de loi adoptés, mais également eu égard à la nature et la qualité de ces textes de lois adoptés, leur importance et leur rôle fondateur de l'étape prochaine», a-t-il indiqué. «L'APN a connu une dynamique continuelle durant cette session en relation avec la révision de la Constitution...», a-t-il fait savoir. «Le programme législatif de ladite session est 'riche'' car l'assemblée a étudié, débattu et voté d'importants projets de loi ayant un effet positif sur les démarches de l'Etat». Pour Bouhadja, les députés ont réactivé durant la septième législature «des outils de contrôle de la gestion du gouvernement, et ce, à travers l'intensification des questions orales et écrites, l'audition des ministres et d'autres hauts responsables par les membres des commissions permanentes et des visites de terrain effectuées à travers plusieurs wilayas». L'organisation des journées parlementaires, les visites à l'étranger dans le cadre de «la diplomatie parlementaire», sont également inscrites sur le bilan de la session précédente».«L'assemblée poursuivra sa jurisprudence, son initiative et ses réformes dans le but de renforcer la pratique démocratique et la défense des acquis sociaux... et accompagner le Plan d'action du gouvernement, dont l'adoption par la majorité écrasante des députés, requiert une importance capitale, étant donné qu'il redessine les nouveaux horizons et définit les repères de la trajectoire de développement dans différents secteurs pour les années à venir», a-t-il soutenu. «Nous avons accueilli avec satisfaction les orientations du président de la République, contenues dans le Plan d'action, notamment concernant la préservation de la souveraineté économique par le refus de recourir à l'endettement extérieur et la rationalisation dans la gestion de nos réserves de changes et l'engagement à maintenir les acquis sociaux», a-t-il souligné. «Il faut soutenir les procédures et mesures courageuses, contenues dans ledit plan, notamment celles relatives à la rationalisation des dépenses, la diversification de l'économie et le soutien à l'investissement productif et l'amélioration du climat des affaires», est-il relevé.«Nous soutenons hautement l'engagement du Premier ministre à renforcer l'Etat de droit les libertés démocratiques, la moralisation de la vie publique, le renforcement des instruments de contrôle de la gestion des deniers publics, la lutte contre la corruption sous toutes ses formes et la séparation entre l'argent et l'Etat...»,a-t-il ajouté.