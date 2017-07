ORAN Deux frères tuent froidement leur voisin

Par Wahib AïT OUAKLI -

les armes blanches, un fléau qui prend de l'ampleur

Deux dealers ont été arrêtés et une quantité de 180 comprimés psychotropes a été saisie.

Est-ce que la criminalité est ancrée dans la société? Rien n'indique le contraire tant que ce phénomène est devenu un feuilleton dont l'extension ne cesse de prendre de l'envolée. L'un de ses épisodes, signé dans le quartier El Yasmine, a été «tourné» au bout de la nuit de la fin du mois dernier. Une rixe verbale de voisinage a vite fait de tourner au drame. Dans ses séquences, deux frères s'en sont violemment pris à deux autres frères qui ne sont autres que leurs voisins.

L'altercation, qui a été marquée par l'utilisation des armes blanches, s'est achevée par la mort d'un mineur âgé de 16 ans succombant à ses blessures, malgré son évacuation en urgence vers les services des urgences de l'hôpital d'Oran. L'acteur principal d'un tel drame a été arrêté et auditionné par les services policiers. Ce n'est là qu'un petit exemple parmi toutes les formes de criminalité contre laquelle les services policiers continuent à faire face en mobilisant tous les moyens. Si la violence lambda continue à prendre des envolées phénoménales, le trafic de toutes les drogues n'est pas en reste. C'est du moins ce que l'on peut relever des bilans des policiers faisant état d'une «guerre» impitoyablement déclenchée contre un tel fléau envahissant de plus en plus les cités et quartiers. Là aussi, les exemples ne manquent pas. Le dernier cas enregistré remonte à la semaine dernière lors d'une offensive opérée par les éléments de la brigade mobile de la police judiciaire dans le quartier des Planteurs. Dans cette opération, deux dealers ont été arrêtés, une voiture de marque Peugeot 208 et une quantité de 180 comprimés psychotropes ont été saisies. Ladite opération, selon le responsable de la communication et des relations extérieures de la sûreté de la wilaya d'Oran, a été l'aboutissement des investigations profondes menées par les policiers avant de déclencher leur offensive au moment opportun. En effet, les policiers de la 9e sûreté urbaine n'ont pas chômé eux aussi ces jours-ci lorsqu'ils ont lancé une opération qui a abouti à l'arrestation d'un trentenaire impliqué dans une affaire de possession de comprimés psychotropes en vue de leur commercialisation. Cette offensive a abouti à la saisie de 120 comprimés de marque Rivotril et une importante somme d'argent constituée essentiellement des «revenus» d'une telle vente interdite. Une autre opération a été menée par les policiers de la 16e sûreté urbaine laquelle a abouti à l'arrestation d'un dealer âgé de 21 ans, la saisie d'une quantité avoisinant 50 comprimés et d'une somme de plus de 50.000 DA. Dans un autre bilan, les policiers de la localité d'Es Senia n'ont pas trop peiné pour mettre la main sur un réseau de trafic de drogue composé de quatre individus. Une quantité non moins importante de kif traité a été saisie. Les mis en cause sont poursuivis pour association de malfaiteurs.