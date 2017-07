L'OPÉRATION DÉMARRERA AUJOURDH'UI DANS PLUSIEURS WILAYAS 8500 logements seront distribués

Par Madjid BERKANE -

Quel bonheur d'avoir un toit?

Les walis doivent distribuer ces logements pour pouvoir entamer les autres programmes de logements.

Plusieurs opérations de distribution de logements vont avoir lieu dans les prochaines heures à travers plusieurs wilayas, a-t-on appris hier de sources sûres. Ces opérations vont concerner quelque 8500 logements réalisés selon les différentes formules dans 14 wilayas. Celles-ci sont: Alger, Mostaganem, Skikda, Bouira, Sidi-Bel-Abbès, Oum El Bouaghi, Boumerdès, Relizane, Mascara, Médéa, Blida, M'sila, Tiaret et Biskra. Ce sont les ministres de l'Intérieur et celui de l'Habitat, en l'occurrence Nour-Eddine Bedoui et Youcef Chorfa, qui auraient donné cette instruction ont précisé nos sources. L'opération de distribution doit avoir lieu, ont insisté les deux ministres dans leurs instructions, avant la célébration du 55e anniversaire de la Fête de l'indépendance et de la jeunesse, à savoir le 5 Juillet. Pour respecter ce délai, les ministres ont sommé, ajoutent nos sources, les walis et les P/ APC de travailler même la nuit. Par ailleurs et pour ce qui est de la répartition des logements, nos sources affirment que la wilaya d'Alger aura comme d'habitude la part du lion. En effet, près de 2000 unités seront livrées à cette occasion. Les localités qui seront concernées par cette opération dans la capitale sont la nouvelle ville de Sidi Abdellah avec plus de 1200 unités réalisées selon la formule LPP, Bordj El Kiffane, Aïn Taya et Ouled Fayet. La wilaya de Bouira sera la deuxième ville qui va voir la distribution du grand quota de logements à cette occasion. En effet, plus de 222 logements seront distribués à leurs propriétaires. La grande partie de ces logements est réalisée selon la formule LPP. La wilaya de Bouira, rappelons-le, a connu avant l'Aïd El Fitr, beaucoup de mouvements de protestation par rapport à la distribution de logements.

Dans certaines localités, comme c'est le cas dans la commune Taghzout au nord de Bouira, les protestataires sont allés jusqu'à fermer le siège de l'APC pour plusieurs jours. Les contestataires ont tenu notamment à dénoncer le retard dans la distribution de ces logements par le P/APC. «Il y a plus d'une année que nos logements sont achevés, mais le P / APC hésite à les distribuer», ont-ils clamé.

Les citoyens ont reproché même au P/ APC de vouloir temporiser dans la distribution de ces logements, pour les utiliser comme pression à l'approche des élections.

Dans ce sillage, il y a lieu de rappeler que cette pratique est très ancienne et répandue chez les P/ APC. Ces derniers ont toujours fait du dossier du logement un fonds de commerce et une carte de pression pour se faire élire. Nour -Eddine Bedoui pour qui ces calculs n'échappent pas, aurait certainement ordonné aux walis de distribuer vite ces logements pour couper la route aux P/APC opportunistes. Outre cette raison, les ministres de l'Intérieur et celui de l'Habitat auraient aussi agi ainsi sur instruction du Premier ministre. Abdelmadjid Tebboune veut en fait en finir avec ces logements, indique-t-on, pour permettre aux walis d'entamer la réalisation des programmes de logements restants.

La réalisation des logements, comme il l'a toujours affirmé alors qu'il était ministre de l'Habitat, n'est pas concernée par l'austérité. «Les projets de logement inscrits dans le programme du président de la République vont se réaliser jusqu'au dernier logement», n'a-t-il pas cessé de le répéter. Le Premier ministre, qui ne manque pas de préciser à chaque fois que la poursuite de la réalisation des programmes de logement est une instruction du président de la République, se dit par ailleurs convaincu que quand le logement va, tout va. «Assurer un logement décent à une famille, c'est l'épargner des fléaux sociaux», ne se lasse-t-il pas de dire...