TAYEB LOUH AU SUJET DE L'ASSASSINAT DE HOUSSAM "C'est une affaire compliquée"

Par Nadia BENAKLI -

Le ministre de la Justice, garde des Sceaux

Le ministre a annoncé que les détails de l'enquête préliminaire seront communiqués par le procureur de la République juste après l'obtention des conclusions.

Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Tayeb Louh, a reconnu la complexité de l'affaire de l'assassinat de l'enfant Houssam Belkacemi. S'exprimant sur ce sujet en marge de la cérémonie de clôture de la session parlementaire au Sénat, Tayeb Louh a affirmé que l'enquête préliminaire est en cours. «L'enquête menée par le procureur de la République en collaboration avec les éléments de la Gendarmerie nationale est en cours pour effectuer une autopsie», a déclaré Tayeb Louh à la presse.

Le premier responsable du secteur a annoncé que les détails de l'enquête préliminaire seront communiqués par le procureur de la République juste après l'obtention des conclusions. «Le procureur de la République animera une conférence de presse dès la conclusion des résultats pour informer l'opinion publique des dessous de cette affaire», a-t-il assuré.

Tayeb Louh a appelé la famille de la presse à éviter toutes conclusions hâtives au sujet de cet assassinat qui pourraient être complètement contradictoires avec les résultats préliminaires. «Il s'agit d'un sujet sensible sur lequel il ne faut pas se précipiter pour tirer des conclusions», a-t-il soutenu, en invitant la presse à traiter ce sujet avec précision. Au sujet des dispositions qui seront prises contre les coupables, le ministre n'a pas voulu précipiter les choses en affirmant que la question sera abordée après la publication des résultats préliminaires. Selon lui, les deux suspects qui sont en état d'arrestation ont une relation avec d'autres affaires. Il y a lieu de rappeler que l'enfant Houssam Belkacemi, âgé de 8 ans, qui a disparu depuis mercredi dernier en début d'après-midi, a été retrouvé mort samedi dans la forêt de Sidi Slimane dans la wilaya de Tipasa. Cet énième drame démontre la défaillance du dispositif d'«Alerte enlèvement» créé spécialement pour détecter et déclencher les recherches. Ce qui nécessite une révision de ce système pour qu'il soit plus efficace. Face aux nombreux crimes commis ces dernières années sur des innocents, les pouvoirs publics doivent penser sérieusement à des solutions pour mettre un terme à ce phénomène qui menace au quotidien des familles.