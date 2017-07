LE PRIX NOBEL D'ÉCONOMIE, JEAN TIROLE, PASSE EN REVUE L'ÉCONOMIE NATIONALE La moralisation comme critère du développement

Par Hocine NEFFAH -

L'économie à elle seule comme facteur de développement d'un pays ne suffit pas, et encore moins quand cette économie est sujette à une crise, voire une récession drastique.

Le prix Nobel d'économie, Jean Tirole, ne cesse de faire des déclarations et animer les débats et conférences sur des questions et des thèmes qui suscitent une importance sur le plan économique. Sa visite en Algérie était l'occasion pour lui de soulever la problématique des quotas, d'ailleurs il préconise «que les quotas; d'importation, soient mis aux enchères afin d'obtenir de l'argent pour l'Etat et d'éviter les mauvaises utilisations de ces derniers. Pour rappel, cette démarche qui vise a avoir une marge d'aisance dans la gestion de la manne financière a été préconisée déjà en 2015 dans la contribution de Nour Meddahi et Raouf Boucekkine, membres algériens de la Société d'économétrie, ce qui renseigne sur l'importance de ce volet que vient d'aborder encore une fois le prix Nobel d'économie Jean Tirole. Dans ce sens, le célèbre économiste qui a profité de sa visite en Algérie a essayé d'approcher l'économie algérienne en recommandant des thérapies en étroite relation avec ses spécificités et ses objectifs à moyen terme. Il a aussi abordé la question liée au protectionnisme et son retour fulgurant. Ce retour ne présage pas du bon pour l'économie mondiale ce qui pousse le détenteur du prix Nobel en économie à dire sur cet aspect dévoyé de l'économie qui prend de l'ampleur et en faisant le lien avec l'Algérie et son économie dans la perspective de lui éviter de tomber dans ce piège en soulignant: «Au sujet des barrières à l'entrée dressée par l'Algérie pour une activité industrielle naissante si elles sont justifiées, pendant un moment elles doivent faire attention à la naissance de lobbies qui voudront maintenir les protections bien au-delà du temps nécessaire pour lancer une activité nouvelle dans un pays.» Le prix Nobel d'économie a également abordé la question des subventions et la distorsion des prix qui provoque, en Algérie, un gaspillage de l'énergie», a-t-il souligné. Dans ce sillage, l'Algérie vient d'opter pour une économie diversifiée qui tient compte de tous les aspects en mesure de booster et de dynamiser l'économie nationale qui en pâtit à cause de la dégringolade que connaissent les prix du pétrole.

L'économie à elle seule comme facteur du développement d'un pays ne suffit pas, et encore moins quand cette économie est sujette à une crise, voire une récession drastique, cela exige encore plus de rigueur et de discipline pour assainir le climat en rapport avec les investissements et les affaires. En clair, le prix Nobel Jean Tirole envisage qu'il y ait une véritable moralisation de la sphère économique, c'est ce qu'il appelle comme une sorte de modélisation du comportement moral. Pour cet éminent économiste, d'envergure internationale, cette moralité passe d'abord par «les responsables qui sont tenus de donner l'exemple», c'est-à-dire qu'il faut baliser le terrain économique et l'assainir de tous les maux qui favorisent la prolifération de la corruption source première de la dislocation du tissu économique et de son homogénéité. La modélisation du comportement moral des responsables de la sphère économique et même ceux qui détiennent les commandes sur le plan politique. Dans ce sens le cas de l'Algérie qui entreprend un chemin aussi périlleux, mais courageux dans ce sens, surtout que le Premier ministre Abdelmadjid Tebboune n'a pas cessé de mettre l'accent sur ce volet important, à savoir la moralisation de la vie politique et celle de la sphère économique. De ce point de vue, le prix Nobel d'économie Jean Tirole suggère pour l'Algérie «la recherche d'un plus grand civisme fiscal pour faire face à la perte des revenus de la fiscalité pétrolière en termes de récit positif», pour pousser les gens à contribuer et de montrer qu'il y en a d'autres qui contribuent beaucoup à l'effort national par le paiement de l'impôt», a-t-il indiqué. Cette approche participe selon Jean Tirole à la mise en place d'une relation fondée sur la confiance qui est source de tout développement menant vers le progrès et la croissance. Cette approche que développe le détenteur du prix Nobel d'économie, semble être très simple, mais la pratique montre que cela nécessite que la volonté politique prenne le dessus sur toute forme d'attitudes qui s'inscrivent en porte-à-faux par rapport à ce qu'il appelle comme «modélisation du comportement». C'est ce qui fait dire que le monde économique n'évolue pas en dehors du cadre de cette modélisation, c'est-à-dire les valeurs morales qui puisent foncièrement dans le comportement hautement civique. L'Algérie doit s'insérer dans la dynamique économique mondiale, il y va de son existence en tant qu'entité qui vise et aspire à devenir un pays émergent qui aura sa place dans le concert des nations. Pour ce faire, les politiques doivent impérativement allier morale politique et dynamique économique pour pouvoir enclencher un véritable processus du développement corroboré par un modèle économique s'arc-boutant en premier lieu sur le civisme comme élément dorsal de tout progrès et développement.