LORS DE SES INTERVENTIONS SUR SIX MOIS L'ANP neutralise 85 terroristes dont 63 abattus

Par Ikram GHIOUA -

L'ANP a pu détruire 241 abris pour terroristes. Dans son bilan, l'ANP fait état aussi du nombre important des armes et munitions récupérées.

Rendant son bilan semestriel public, l'Armée nationale populaire vient de confirmer encore une fois sa détermination à en finir avec les résidus terroristes qui refusent la main tendue de l'Etat pour instaurer une paix durable. L'ANP, qui a adopté une stratégie de lutte antiterroriste basée sur le renseignement opérationnel, a neutralisé en l'espace de six mois, dans différentes opérations militaires, pas moins de 85 terroristes dont 63 ont été abattus, notamment à Constantine, par la mise hors d'état de nuire du tristement célèbre Laouira Noureddine, chef présumé de Daesh qui était à la tête de Katibet El Ghoraba avec ses acolytes. Pour sa part, les forces de la police agissant dans le même cadre en coordination avec l'ANP et la Gendarmerie nationale ont neutralisé un kamikaze, alors que son accompagnateur sera arrêté. Durant cette même période et grâce à la vigilance d'un policier, un attentat suicide sera avorté. L'Armée nationale populaire souligne également dans son bilan la reddition de 10 terroristes suite à des négociations. Ce n'est pas tout; lors de ses interventions multiples à travers le territoire national l'ANP a procédé sur la base de renseignements à l'arrestation de pas moins de 100 éléments de soutien dont une trentaine à Constantine dans le cadre de l'enquête visant le démantèlement du réseau qui travaillait pour l'Etat islamique. Outre ces chiffres hallucinants, l'ANP a pu détruire 241 abris pour terroristes. Dans son bilan l'ANP fait état aussi du nombre important des armes et munitions récupérées. 167 AK 74, deux SPG9, trois SPG7, trois RPG2, quatre fusils-mitrailleurs Dictariov, sept mitrailleuses calibre 14,5, six mitrailleuses calibre 12,7, 12 fusils FMPK, quatre PKT, cinq RPK, Mat 49, deux fusils MAS36, deux fusées Grade, 46 fusils de chasse et 28 Seminov. L'ANP souligne aussi la récupération de 23.542 balles de différents calibres. En outre, Dans ce bilan on pouvait lire la destruction de trois ateliers de fabrication d'explosif, la récupération de 11,4 quintaux de produit chimique, 150 litres d'acide nitrique et 2 kg d'explosif. L'ANP a pu saisir également 39 appareils de communication de haute technologie et 45 GPS. Ces résultats ne sont pas le fruit du hasard, mais d'un long travail d'investigation avec une adaptation d'une stratégie de recherche précise et d'opérations ciblées. L'expérience dont jouit l'Armée nationale populaire est incontestable, elle est louable et enseignée même. Après l'opération de Tiguentourine, l'ANP n'a plus rien à prouver sur ses compétences, ses performances dans l'action et son professionnalisme. C'est dire que son message est clair à l'égard de ceux qui tentent de s'aventurer encore à miser sur la déstabilisation du pays.

L'engagement de l'ANP ne se limite pas uniquement dans la lutte antiterroriste, il s'étend à la lutte contre les narcotrafiquants, la sécurisation des frontières, la contrebande et l'immigration clandestine. Ainsi, quatre narcotrafiquants ont été abattus et 251 ont été arrêtés. Lors de ces opérations l'ANP a saisi 28,2 tonnes de kif traité, 263.343 unités de psychotropes et 3,367 kg de cocaïne. Toujours dans le cadre de ses fonctions, l'ANP a arrêté 908 contrebandiers et 5449 migrants clandestins. Pas moins de 552.225 litres de carburant ont été récupéré ainsi que des milliers de tonnes de produits alimentaires. C'est dire que l'ANP est sur le terrain H24. Sans répit elle veille à la sécurité du pays, ce qui lui a valu le mérite d'être honoré par le vice-ministre de la Défense nationale et le soutien sans réserve de la population.