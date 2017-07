TRANSPORT MARITIME Programme spécial pour la saison estivale

Du nouveau en ce qui concerne le transport maritime en Algérie. L'Agence nationale de transport maritime a récemment défini un programme exceptionnel au titre de la saison estivale. Il s'agit de l'intensification des départs par bateau en partance des différents ports de l'Algérie vers l'Europe, ce qui permettra à plus d'un million d'immigrés de rejoindre leurs pays d'origines respectives.

Ainsi, le nombre de voyages vers les différentes villes européennes a été doublé par rapport à l'accoutumée, particulièrement celles qui comptent une importante présence de la diaspora algérienne, mais également une très grande affluence. Parmi ces dernières on cite les deux villes espagnoles Alicante et Barcelone, de même pour la ville de Marseille en France ou encore de Gênes qui se trouve en Italie.

Il est donc question de programmer pour les trois prochains mois plus de quatre voyages par jour, soit une moyenne dépassant les 6000 voyageurs.

Selon ce nouveau programme, la même agence a indiqué que la flotte maritime mettra également les bouchées doubles. Celle-ci est constituée de quatre bateaux, à savoir Tarik Ibn Ziad et Tassili 2,

Algérie 2 ainsi que le bateau grec Eros, spécialement menés par l'agence en question pour assurer une couverture optimale de l'opération de transport des voyageurs ou de potentiels touristes voulant visiter l'Algérie et vice versa. Les départs en partance de l'Algérie seront ainsi répartis à travers quatre ports vers quatre villes européennes. Cette opération comprendra en tout, 10 lignes, il s'agit de celles desservant les lignes Oran-Alicante (Espagne), Alicante-Mostaghanem, Oran-Barcelone et la ligne Mostaghanem-Barcelone qui est entrée en service à la fin du mois écoulé. Elles viennent s'ajouter à la ligne Alger-Alicante et celles reliant la capitale à Marseille, sans oublier celles desservant Skikda- Gênes (Italie), Béjaïa- Marseille, Skikda-Marseille et enfin Oran-Marseille.

Il est connu qu'il n'y a pas si longtemps, nombreux étaient les émigrés qui préféraient venir en Algérie à bord d'un bateau. Et pour cause, cela leur permettait d'emporter deux fois plus de bagages, mais encore d'embarquer leurs véhicules, dans le but de profiter pleinement de leur séjour, se déplaçant ainsi plus aisément à travers le territoire national, le tout à un prix plus ou moins abordable.

Cependant, les conditions d'accueil des voyageurs à bord de ces bateaux et au niveau des ports ont contribué ces dernières années à dissuader beaucoup d'entre eux à choisir ce moyen de transport.

En effet, le 18 juin dernier, à quelques jours de la fête de l'Aïd El Fitr, la première desserte Béjaïa-Marseille pour la saison estivale a été annulée et ce, faute de voyageurs.

Pour attirer de nouveau plus de touristes à voyager par voie maritime, cette agence a augmenté le nombre de voyages jusqu'à 120 voyages par mois pour la saison estivale.