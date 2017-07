POUR SORTIR DE LA CRISE À LAQUELLE EST CONFRONTÉE L'ALGÉRIE Bensalah prône l'unification des rangs

Le président du Conseil de la nation a soutenu hier lors de la clôture de la session parlementaire 2016-2017 que «les Algériens ont la capacité pour surmonter la crise à laquelle est confrontées l'Algérie à travers l'unification des rangs et l'engagement résolu vers l'avenir». Il s'agit, selon Bensalah, de la seule voie à même de permettre à l'Algérie de surmonter la situation de crise et de «faire taire la voix des défaitistes qui tentent de semer le trouble de l'intérieur et de l'extérieur du pays». «Il est vrai que l'Algérie fait face à des difficultés qui restent néanmoins dans les limites de ses capacités», a fait savoir Bensalah, citant les différents projets réalisés dans les secteurs du logement, l'éducation, l'enseignement supérieur et autres. Il a qualifié cette session d' «extraordinaire et particulière dans son aspect politique» eu égard aux défis auxquels a été confrontée l'Algérie qui a pu les relever grâce à la sagesse de son président», faisant de l'Algérie, avec la reconnaissance de tous, «un pays modèle en matière de consécration de la sécurité, de la stabilité et de résolution des situations de crise sur le double plan économique et social». Dans son intervention, il a aussi évoqué les élections législatives qui se sont déroulées durant cette session parlementaire, relevant l'importance de ces échéances qui ont eu lieu selon les «délais fixés» et dans un «climat empreint de démocratie, de transparence et de sérénité, ce qui reflète clairement la réalité de la situation politique dans le pays». Il a également évoqué le Plan d'action du gouvernement adopté par l'APN et soutenu par le Conseil de la nation. Il a précisé dans ce sens que le «document s'est caractérisé par sa clarté». Le président de la chambre haute du Parlement a rappelé en outre, selon lui, les différentes réalisations accomplies récemment en Algérie. «Il n'y a aucune nouveauté dans nos propos.

Les chiffres et les données sont connus, le Plan d'action du gouvernement intervient pour rappeler certaines orientations», a-t-il indiqué, ajoutant que le but étant de «rappeler ceux (...) qui ne voient que le côté sombre de la scène ou ceux, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays, véhiculent des idées loin de refléter la réalité». Au volet législatif, il a rappelé que le Conseil de la nation avait entamé ses travaux lors de la précédente session parlementaire conformément aux dispositions de la Constitution amendée», ajoutant que «même si les activités législatives réalisées durant cette session ont été quelque peu modestes, cependant l'activité de contrôle et la performance parlementaire en général étaient plus intensives cette fois-ci».

Concernant le contrôle parlementaire de l'action du gouvernement, il a affirmé que les membres du Conseil de la nation ont assuré leur rôle ordinaire de contrôle de façon régulière, et ce en posant des questions écrites et orales, mais aussi par l'action des commissions permanentes qui ont poursuivi leurs missions dans le cadre de l'action de terrain menée à travers les différentes régions du pays et la convocation de plusieurs ministres pour les auditionner sur des questions intéressant leurs secteurs respectifs.