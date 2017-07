INTERNET MOBILE EN ALGÉRIE L'Arpt notifie l'engouement pour la data

Par Salim BENALIA -

L'Internet mobile se démocratise, désormais, en Algérie. C'est ce qu'affirme le dernier rapport de l'Arpt (Autorité de régulation de la poste et des télécommunications) qui fait part d'une sensible percée de cette technologie sur le marché national. Toutes proportions gardées, le déploiement de la 4G demeure encore tatillon, avec un peu plus du million d'abonnés, comparativement à la 3G laquelle asseoit son hégémonie auprès des utilisateurs. Ils sont en effet plus de 25 millions à utiliser cette dernière. Ce qui représente 85,36% de parts sur le plan de la répartition du nombre global d'abonnés par type de technologie, en référence à l'année 2016.

L'offre Internet résidentielle ou Internet Adsl demeure toutefois une valeur sûre puisqu'elle totalise les 2 millions d'abonnés, plus exactement 2.083.114 pour la même année. Le cumul de toutes les formes d'offres, entre Adsl 7,05%, 4 G LTE fixe 2,63%, Internet mobile 4G 4, 96% et 3G 85,36% et enfin le Wimax (AT) 0,001%, fait ressortir une densité Internet de + 71,17%. Ce qui dénote de l'effort déployé par les opérateurs en vue de couvrir totalement le territoire national en technologie 3G puis le maximum de wilayas en Internet mobile 4G. «Nous avons démocratisé la téléphonie mobile, nous travaillons à généraliser la consommation de la data», a par exemple déclaré Vicenzo Nesci, président exécutif de Djezzy. Idem pour Ooredoo dont l'objectif annoncé dès le départ a été de déployer rapidement dans les 48 wilayas les meilleures offres et nouveaux services digitaux à haute valeur ajoutée.

L'Arpt indique par ailleurs qu'au 31 décembre 2016, le parc des abonnés Internet a augmenté de 11 millions, soit une évolution de 51% par rapport à l'année 2015. Cette évolution, ajoute l'Arpt, est due d'une part à l'évolution du parc des abonnés Internet 3G qui est passé de 16 millions d'abonnés en 2015 à 25 millions d'abonnés en 2016. Soit une progression de 54,51%. D'autre part, l'on rappelle l'évolution du parc des abonnés Internet fixe 4G qui a augmenté de 83% en 2016 par rapport à l'année précédente.

L'avènement de la 4G marque un saut important de la technologie en Algérie dont elle boostera sensiblement l'environnement numérique. Le e-commerce, le e-banking ou le commerce électronique sont autant de segments qui pourront bénéficier de tout un écosystème qui émergera à la faveur de cette technologie. C'est là une remarquable avancée pour améliorer l'infrastructure du pays, signale-t-on tout en appelant à un partenariat public-privé afin de développer l'écosystème technologique, réduire les coûts et améliorer le processus.