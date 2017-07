ELLES SONT PRÉVUES À PARTIR DU 21 JUILLET À ALGER Les soldes d'été arrivent...

Par Abdelkrim AMARNI -

L'authenticité des soldes est strictement balisée par les pouvoirs publics

Seront-elles de «véritables» soldes ou un simple coup d'arnaque?

Les ventes en soldes pour cet été 2017 débuteront le 21 juillet, a fait savoir la direction du commerce de la wilaya d'Alger.

Le responsable de la direction du commerce, Dehar Layachi, a déclaré à l'APS que l'enregistrement est ouvert pour les commerçants désirant participer aux ventes en soldes pour l'été 2017. Cette opération populaire débutera le 21 juillet en cours jusqu'au 31 août, conformément à une décision de la wilaya datant du 22 novembre 2016 relative aux soldes d'hiver et d'été.

Le dépôt des dossiers de ceux qui veulent y participer et qui leur permettra d'exercer la vente annuelle au rabais sera en cours jusqu'à expiration de la période fixée. L'opération se fera conformément aux dispositions du décret exécutif de juin 2006 fixant les conditions et les modalités de réalisation des ventes: en soldes, promotionnelles, en liquidation de stocks, en magasins d'usines et au déballage.

La décision prévoit également les conditions et les procédures légales relatives aux amendes infligées aux commerçants contrevenants si ces derniers venaient à être interceptés par les agents de contrôle et de la répression des fraudes de la direction du commerce, a-t-il ajouté. Le but de cette opération de ventes en soldes est de stimuler le tissu commercial, renforcer la concurrence dans le marché afin d'offrir aux commerçants l'occasion de promouvoir leurs activités et aux consommateurs d'acquérir des produits à bas prix dans un cadre réglementaire, a souligné Dehar. Il ajoutera que les soldes contribuent à stimuler la concurrence entre les commerçants, attirer la clientèle et épuiser par là les stocks de marchandises des commerçants pour acquérir de nouvelles collections et promouvoir la culture des ventes en soldes en vue d'en faire un acte commercial ancré dans les pratiques et les comportements du consommateur et du commerçant. Dehar a rappelé que les agents de contrôle intensifieront leurs patrouilles visant à contrôler tout dépassement par les commerçants et à éviter une concurrence «déloyale». Il a mis en avant le fait que des procédures pénales seront engagées à l'encontre des commerçants contrevenants qui affichent des soldes sans obtenir aucune autorisation légale, conformément à celle du 23 juin 2004 relative aux modalités d'exercice d'activités commerciales.

L'authenticité des soldes est strictement balisée par les pouvoirs publics qui veilleront, on l'espère, à l'application des procédures de soldes véritables sans arnaque aucune.