RESSOURCES EN EAU Plus d'une trentaine d'opérations en cours

Par Abdelkrim AMARNI -

L'alimentation en eau potable des populations fait partie du programme du président Abdelaziz Bouteflika.

Le ministre des Ressources en eau, Hocine Necib, a exhorté hier à Bordj Bou Arréridj (BBA), les maîtres d'ouvrage délégués et les entreprises de réalisation à redoubler d'efforts afin de livrer dans les meilleurs délais les projets en cours de réalisation et améliorer l'alimentation en eau potable (AEP) des habitants de la wilaya. Pour ce faire, un programme de développement de plus 30 opérations est en cours de réalisation à travers la wilaya pour une autorisation de programme globale de plus de 14 milliards de DA dont huit sont destinés exclusivement à l'AEP. La wilaya de BBA ne dispose pas suffisamment de ressources en eau superficielles et ses nappes connaissent une diminution avérée. De nombreux forages sont asséchés et d'autres enregistrent une chute de débit considérable. Cette situation menaçante a incité les pouvoirs publics à recourir aux transferts d'eau à partir d'autres wilayas tels que Bouira (barrage de Tilesdit) et Béjaïa (barrage de Tichy-Haf), deux infrastructures que le ministre a visitées lors de son déplacement.

Le transfert à partir de Tilesdit alimentera en eau potable cinq chefs-lieux de communes de la daïra ainsi que 30 agglomérations secondaires pour une population estimée à 127.000 habitants à l'horizon 2050. Le transfert à partir de Tichy-Haf, prévoit, quant à lui, le renforcement de l'AEP de huit communes de la wilaya de BBA pour une population estimée à 320.000 âmes.

Necib a, par ailleurs, procédé à la mise en service du projet d'AEP de la partie haute de BBA. D'une autorisation de programme de 800 millions de DA, ce projet associé au programme de réhabilitation et d'extension des réseaux de distribution permettra, à court terme, d'améliorer sensiblement l'AEP du chef-lieu de la wilaya et ses communes. Par ailleurs cette visite, qui s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre effective du Plan d'action du gouvernement adopté récemment par les deux chambres parlementaires, a été l'occasion pour le ministre de s'enquérir de la mise en oeuvre des mesures d'urgence prises à la veille de la saison estivale dont celle du renforcement des communes déficitaires par des camions-citernes. Le ministre a déclaré que la sécurisation de l'AEP constitue l'objectif primordial de son département. C'est une prérogative du gouvernement qui oeuvre à l'exécution du programme du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, à travers la poursuite des investissements dans la mobilisation des ressources en eau, la réhabilitation et l'extension des réseaux de distribution et, surtout, à la mise en oeuvre d'un schéma hydraulique national permettant l'interconnexion des barrages et des transferts dans la perspective d'une sécurisation optimale des ressources en eau.