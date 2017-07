JOURNÉE MONDIALE DE LUTTE CONTRE LA DROGUE Ce que fait la police à Tizi Ouzou

Par Kamel BOUDJADI -

Si les quantités saisies sont ahurissantes, qu'en est-il de celles vendues?

La Journée mondiale de lutte contre le fléau de la drogue a été l'occasion pour la sûreté de wilaya de Tizi Ouzou de renforcer encore plus ses liens déjà étroits avec les citoyens. Organisée au niveau du théâtre régional Kateb-Yacine, la journée a été donc consacrée à la sensibilisation contre ce fléau qui touche dramatiquement la société. La manifestation encadrée par les responsables de la police de la wilaya a également été une bonne opportunité afin de vulgariser les moyens dont disposent les services de sécurité dans leur lutte quotidienne contre ce fléau et les réseaux qui contribuent à sa propagation. En fait, les actions de sensibilisation sont toujours à l'ordre du jour de la sûreté de wilaya de Tizi Ouzou. C'est pourquoi, cette journée a été animée par des communications présentées par des cadres de ce corps de sécurité. Ces derniers se sont donné comme mission l'explication de la stratégie nationale de lutte contre la drogue à travers tous ses volets se déclinant de la sensibilisation à la lutte contre les réseaux. Par ailleurs, pour marquer cette journée et signer sa présence constante avec les citoyens, la sûreté de wilaya a organisé un tournoi de football qui a débuté depuis plusieurs jours. Les éléments de ce corps se sont confrontés, sur le terrain de foot, aux jeunes de plusieurs quartiers de la ville des Genêts. Cependant, la journée organisée pour marquer l'évènement international a été mise à profit pour illustrer en quelques chiffres l'étendue de ce mal qui gangrène notre société. Le mal est profond car la drogue a atteint tous les segments de la société et toutes ses couches. Des écoliers, des adultes, des jeunes, des garçons et des filles touchent à la drogue. Les chiffres sont alarmants. Les quantités saisies montrent plus que tout autre discours le mal qui se propage. En 2016, la lutte contre les réseaux a permis la récupération de 25,6 tonnes de cannabis. Au cours des cinq premiers mois de cette année en cours, les services de sécurité ont récupéré 3,6 tonnes. En fait, les quantités saisies ne montrent pas le mal qui ronge la société algérienne dans sa totalité. Les chiffres concernent uniquement les quantités soustraites aux réseaux, mais ne parlent pas des tonnes qui ont été mises sur les «marchés» de la drogue. Les bilans donnés au sujet des psychotropes ne sont pas moins alarmants car les quantités, comme l'indiquent les rapports de la police, se comptent en centaines de milliers. Les chiffres sont nationaux et ne concernent pas uniquement la wilaya de Tizi Ouzou. Toutefois, même si les chiffres donnés ne concernent pas uniquement la wilaya, il n'en demeure pas moins qu'elle ne fait pas exception. Une enquête menée par des chercheurs du CHU Nédir a conclu que 10% des étudiants touchaient à la drogue. Le constat est plus qu'alarmant car lorsque la drogue atteint l'université on est en droit de se demander s'il y a encore quelques chances de sauver les meubles.