DEMANDE CROISSANTE DES PME Le Fonds de garantie très sollicité

Par Massiva ZEHRAOUI -

Au vu de la grande demande, le capital du Fonds de garantie des crédits aux petites et moyennes entreprises (Fgar) sera revu à la hausse. C'est ce qu'a déclaré hier à Alger son directeur général, Khalef Abderraouf en marge d'une conférence de presse au forum d'El Moudjahid. «Le Fgar compte procéder à une recapitalisation afin d'augmenter son capital et avoir plus de capacité», a-t-il indiqué. Il a expliqué que cette mesure permettrait de répondre à la demande croissante des petites et moyennes entreprises, soulignant que «cette mesure s'appliquera également en réponse à la nouvelle loi sur les PME qui a été adoptée récemment par le Parlement». Donnant plus de détails, le responsable a indiqué que «le Fgar compte procéder à une recapitalisation afin d'augmenter son capital et avoir plus de capacités». Il a ajouté que «depuis sa création en 2004, ce fonds est arrivé à garantir plus de 2000 PME pour un montant de 165 milliards de dinars, ce qui a permis la création de 62 000 postes d'emplois» Quelque 153 PME ont été accompagnées par le Fonds de garantie durant le premier semestre de 2017, dira-t-il en notant une hausse de 22% comparativement à la même période de l'année qui l'a précédée où près de 125 PME ont été accompagnées. En ce qui concerne les dossiers reçus, Khalef a fait savoir que le nombre de refus est infime, indiquant qu'au cours des six premiers mois de 2017, il s'élève à 159 contre 131 durant la même période de l'année écoulée. Il a en outre été relevé que le Fgar a accompagné depuis sa création jusqu'au mois de juin, 1937 petites et moyennes entreprises, en sachant que le coût d'investissement de ces dernières est de 165 milliards de DA.. «Le taux de mortalité des entreprises est naturel et logique, mais à notre niveau nous avons pu gérer la situation à travers notre assistanat et orientation des PME», a-t-il affirmé. Par ailleurs, Khalef Abderraouf a appuyé le fait que les garanties octroyées par le Fgar sont des garanties financières et des garanties d'Etat, rappelant que la mise en place de la nouvelle orientation des PME constitue une preuve de la résolution du gouvernement à prendre de vrais engagements envers les entreprises. Selon lui, il faut nécessairement miser sur les petites et moyennes entreprises car elles sont génératrices d'emplois et permettraient par conséquent d'absorber le chômage. Il a rappelé par ailleurs la capacité de couverture financière de ce fonds qui a signé des conventions avec plusieurs banques et établissements. Khalef a indiqué qu'en plus des crédits d'investissement à moyen terme, ce fonds garantit également des crédits bails (leasing).

Le Fgar peut assurer la garantie entre 10% et 80% du montant du crédit demandé par une PME, pour des sommes variant de 4 à 100 millions de DA. Le responsable a encore rappelé que le Fonds de garantie de crédits aux PME, a pour objectifs la facilitation à l'accès de ces entreprises au financement bancaire par l'octroi de garanties financières, aussi bien pour les entreprises nouvellement créées ou leur expansion. Le Fgar permet ainsi aux PME de réaliser des investissements en matière de création d'entreprise, rénovation des équipements, mais aussi d'extension des entreprises.