PLANIFICATION TERRITORIALE ET GESTION DU DÉVELOPPEMENT LOCAL Le modèle chinois en mode formation

Un processus inscrit dans le cadre d'un accord de coopération, signé en juillet 2015 entre l'Algérie et la Chine, à la faveur d'un cycle de formation, pour une bonne prise en charge des affaires de la communauté. Dédiée aux cadres supérieurs des collectivités locales, à savoir les secrétaires généraux, chefs de daïra, inspecteurs généraux de la direction de la réglementation et de l'administration générale en activité dans les 48 wilayas, cette session de formation première du genre va permettre aux cadres des collectivités locales, de s'imprégner de l'expérience et du savoir-faire chinois dans le domaine. Organisée à l'hôtel Sheraton de Annaba, du 2 au 7 juillet en cours, la session de formation a trait à l'économie locale et la planification territoriale, une thématique importante et prioritaire pour la stratégie du ministère de l'Intérieur et des Collectivités locales. Un thème d'actualité, surtout qu'il traite de la gestion des affaires publiques et l'amélioration du processus de développement dans le pays et par la même parvenir à une bonne gouvernance. Cette dernière, est boiteuse de par l'absence d'une planification territoriale adéquate et un management du développement économique local approprié à la politique de l'Etat. Ce maillon faible, pour ne pas dire perdu, pénalise à plusieurs égards le développement économique local. Une équation nécessitant une remise en cause de toute une gestion. Cette dernière exigeant une remise à niveau des acteurs en charge de la gestion des institutions locales, daïras, APC et administrations entre autres. Une gestion qui, signalons-le, passe par une planification territoriale et un management du développement économique local. Les volets d'une politique auxquels aspirent le département de Nour-Eddine Bedoui et le gouvernement, tous deux à l'ère de ces grands débats caractérisant le pays, notamment en ces moments de crise. Pour instaurer une bonne gouvernance dans le domaine de la prise en charge des affaires de la communauté, le modèle chinois s'installe comme alternative. Ainsi, une semaine durant, huit hauts cadres chinois dont cinq professeurs de l'Académie chinoise de la gouvernance, conduits par You Chiou Itaw, vont transmettre aux cadres algériens leur expérience, voire même leur apprendre comment gérer les affaires publiques et l'amélioration du processus de développement dans le pays et par la même parvenir à une bonne gouvernance, a-t-on retenu lors de l'ouverture des travaux de la session. A travers cette session de formation il s'agira surtout de faire connaître aux Algériens l'expérience d'un grand pays dans le domaine de la gestion des affaires publiques, a fait savoir Dahar Tayeb Toufik, sous-directeur des ressources et la formation au ministère de l'Intérieur. Par ailleurs, il est à noter que ce cycle de formation diplômante, renseigne sur la détermination du nouveau gouvernement quant à la réussite de sa feuille de route. Cette dernière représente le Plan d'action de Abdelmadjid Tebboune, approuvé notons-le par les deux chambres. Pour faire aboutir ce programme d'actions global, il est impératif d 'améliorer et perfectionner les compétences des cadres de l'administration centrale et locale du ministère. Faute de quoi, le Plan d'action du Premier ministre sera voué à l'échec. Et c'est là, le but des nombreuses initiatives prises pour doter l'Algérie d'un potentiel industriel, commercial, agricole et touristique entre autres. Ce qui nécessite la mise en place d'une base de lancement dans tous les secteurs d'activités. Atteindre cet objectif nécessite sans l'ombre d'un doute le recours aux expériences étrangères. Ainsi, le made in China nous rattrape jusqu'à la gestion de nos administrations, où l'Algérie n'a pas hésité à solliciter la République populaire de Chine, pour nous apporter son savoir-faire. Une démarche qui s'inscrit dans le cadre des bonnes volontés initiées par de grands hommes aspirant à une bonne gouvernance et par conséquence impliquer toutes les structures de l'Etat dans le développement économique local. Retenus dans le cadre des orientations du président de la République lors du Conseil des ministres, tenu en octobre 2014 et des recommandations de la dernière rencontre gouvernement-walis en novembre 2016, deux séminaires ont été organisés sur le même thème dans les wilayas de Tlemcen et El Oued en 2016 en partenariat avec les Chinois, pendant qu'un quatrième, après celui de Annaba est prévu en décembre 2017 dans une wilaya non encore désignée.