LE CHEF D'ÉTAT-MAJOR AHMED GAÏD SALAH "On a investi dans la ressource humaine"

le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah

A l'occasion de la cérémonie annuelle de sortie de la 10e promotion de formation militaire commune de base, la 48e promotion de formation fondamentale et la 1ère promotion d'officiers du cycle Master, au niveau des établissements de formation de l'Armée nationale populaire, le vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah a prononcé une allocution, hier matin au niveau de l'Académie Houari Boumediene, de Cherchell. Il souligne dans ce contexte que «l'Académie militaire, enregistre aujourd'hui la naissance d'une nouvelle élite d'officiers de l'Armée nationale populaire, ayant suivi une formation militaire et scientifique spécialisée». Pour le vice-ministre de la Défense nationale «c'est une élite d'hommes de demain, imprégnée de toutes les valeurs de dévouement, d'abnégation et d'orgueil». Poursuivant son discours, il dira: «C'est un nouveau couronnement venant s'ajouter à l'ensemble des réalisations historiques importantes de cette grande citadelle, qui a joué, depuis les premiers jours de l'indépendance, un rôle pionnier dans la formation des cadres de l'Armée nationale populaire, et constitue toujours le noyau solide sur lequel se base l'appareil d'encadrement de nos Forces armées, participant ainsi efficacement au renforcement et à la promotion d'une ressource humaine compétente, venant soutenir les rangs de l'Armée nationale populaire», mais a aussi aimé dire le vice-ministre de la Défense nationale: «Fournir des promotions de grandes compétences et de haute technicité, à travers des programmes de qualité, conformes aux nouvelles exigences de formation dans les domaines techniques et technologiques, basés sur des principes de formation standard au profit des élèves officiers de carrière, des officiers stagiaires de cycle Master, ainsi qu'aux stagiaires de pays amis et frères». Rappelons que le général de corps d'armée avait la veille exprimé sa satisfaction quant à la formation des cadres au niveau de l'Académie de Cherchell Houari Boumediene. Il avait également donné des orientations en félicitant les nouveaux promus tout en affirmant «qu'une formation de haut niveau est le passage obligatoire qui permet de promouvoir les capacités opérationnelles et tactiques de l'Armée nationale populaire». Il ne manquera pas sur cette même lancée de déclarer: «Ce grand parcours à travers lequel nous oeuvrons aujourd'hui avec détermination et persévérance a pour but de concrétiser un principe auquel nous croyons tellement». Pour le vice-ministre de la Défense nationale «l'homme a de grandes capacités illimitées... et celui qui sait les forger, les développer et les employer d'une façon adéquate et rationnelle, aboutira, certainement, aux fins escomptées», d'où cette expression de l'hôte de l'Académie Houari Boumediene de Cherchell «j'ai tant veillé à l'emploi adéquat et rationnel des ressources humaines dont dispose l'Armée nationale populaire. J'ai laborieusement oeuvré à conférer au facteur humain la place qui lui sied en le considérant en même temps comme moyen, et finalité. Il est moyen puisqu'il constitue l'essence et le noyau du travail réussi et son pilier principal, et il est finalité, car il n'y a point de démarche fructueuse sans le facteur humain approprié. De là s'avère ce lien solide qui existe entre le travail et l'homme. L'homme ressemble à un arbre, il y a ceux qui donnent leurs fruits et il y a également ceux qui ne donnent guère de fruits. Comme il y a aussi le mauvais arbre qui représente l'une des sources de malheurs à Dieu ne plaise, comme c'est annoncé dans le Saint Coran». Un message de sagesse et de clairvoyance d'un homme dont l'expérience est incontestable.