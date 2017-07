IL RÉUNIT LE BUREAU POLITIQUE AUJOURD'HUI Ould Abbès: "Je suis toujours là!"

Par Nadia BENAKLI -

«La réunion sera consacrée à l'activité politique et organique du parti», a affirmé une source de la direction.

Le FLN zoome sur le rendez-vous de novembre. Les élections locales seront au menu de la réunion du bureau politique qui se tiendra aujourd'hui. Après avoir déserté les caméras, le secrétaire général du parti Djamel Ould Abbès, convoque son staff pour parler des préparatifs. «La réunion sera consacrée à l'activité politique et organique du parti», a affirmé une source de la direction. Le secrétaire général compte prendre ses dispositions dès à présent pour garantir une victoire lors du prochain rendez-vous électoral. Ce dernier, qui chapeaute le plus grand nombre de collectivités locales, ambitionne de préserver ses acquis. Sachant qu'il a perdu beaucoup de sièges lors des législatives en mai dernier, le parti majoritaire tente d'éviter un éventuel échec en mobilisant ses troupes bien avant l'heure. Le secrétaire général va discuter avec ses coéquipiers de la stratégie d'attaque pour mener la bataille des locales. La question de la suppression des nouvelles mouhafadhas créées par son prédécesseur Amar Saâdani sera sans doute au menu de cette réunion. Ould Abbès avait bien exprimé son engagement de revoir l'organisation du parti sur le plan organique pour revenir au nombre des structures au niveau de la base. Le secrétaire général semble avoir bien étudié sa stratégie. Au lieu d'aller directement à l'annulation des structures, Djamel Ould Abbès a procédé à la création de commissions au niveau de chaque wilaya, qui vont s'occuper de la préparation des listes électorales. Présidées par des membres du comité central ou des députés, ces commissions vont se substituer aux structures des mouhafadhas. En plus clair, les mouhafadhas qui ont la mission de préparer le travail organique et électoral au niveau de la base seront indirectement suspendues. La sélection des candidats sur les listes électorales sera assurée par les hommes de Ould Abbès. Ainsi, le secrétaire général du FLN, aura mis en marche son plan pour effacer les traces de son prédécesseur. Cette mission est loin d'être facile pour lui, vu que le nombre des mouhafedhs qui seront écartés des postes de responsabilité dépasse la cinquantaine. L'on rappelle que le nombre des mouhafadhas est passé de 54 pour atteindre le double.

En écartant de nombreux cadres de la responsabilité, cela va compliquer davantage la tâche au secrétaire général qui fait déjà face au mécontentement des redresseurs. Or, Ould Abbès s'est assuré du soutien des nouveaux élus à sa démarche. Pour répondre à ses détracteurs, ce vieux routier a fait appel à des parlementaires et des mouhafedhs en les invitant à signer une motion de soutien. «Nous les députés du FLN, saluons, à travers le communiqué sanctionnant la réunion avec le SG, toutes les actions et décisions de la direction nationale, à sa tête, Djamel Ould Abbès, et ce, depuis l'opération de sélection des candidats jusqu'au choix définitif de la composition des listes du parti aux législatives», indique le communiqué rendu public après une réunion tenue récemment. Ainsi, les signataires récusent tous les reproches faits à Ould Abbès dans la gestion des affaires du parti.