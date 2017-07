COUPE D'ALGÉRIE: LA VENTE DES BILLETS A DÉBUTÉ HIER La fièvre gagne Laâquiba et Aïn El Fouara

Par Saïd MEKKI -

la fête a commencé bien avant la finale

Les prix des billets étant fixés à 300 DA l'unité, nul doute, que le marché noir fera son apparition comme de coutume dans ce genre de matchs à gros enjeu.

Il y avait foule, hier, aussi bien à Sétif et quelques villes limitrophes qu'à Belouizdad où la vente des billets de la finale a connu un grand rush de la part des fans à la recherche des «sésames» pour assister à la finale de demain au stade du 5-Juillet qui rappelle celle de 2012 en matière d'ambiance bien évidemment. A Sétif, les responsables de l'Entente de Sétif ont vu bien large en procédant à la vente des billets dans plusieurs localités proches de Sétif, telles Aïn Azel, Aïn El Kebira, Aïn Oulmane ou encore El Eulma, sans oublier le chef-lieu de la wilaya, à savoir le stade du 8-Mai 1945 pour vendre les 25.000 billets mis à la disposition des fans des Noir et Blanc. Quant aux fans des Rouge et Blanc, c'est le stade du 20-Août qui a été pris d'assaut par des jeunes en quête d'un billet pour une finale avec l'espoir de prendre la revanche de 2012. Les prix des billets étant fixé à 300 DA l'unité, nul doute, que le marché noir ferait son apparition comme de coutume dans ce genre de match à gros enjeu. A Belouizdad, l'opération a démarré à 9h, les supporters belouizdadis ont commencé à affluer au stade dès l'aube, pour être sûrs de compter parmi les premiers à bénéficier du précieux sésame. Pendant que «l'opération officielle» se poursuivait au niveau des guichets, la revente des billets au marché noir avait déjà démarré aux alentours du stade, à raison de 500 DA l'unité. Des prix appelés cependant à augmenter au cours des prochaines heures, en fonction de l'offre et de la demande. D'autant que du côté des responsables des deux équipes, on précise que pour chaque citoyen se présentant au guichet, il n'y aurait la possibilité que d'acheter deux billets pas plus. L'année dernière c'était 5 billets par personne.

Dans les artères de Sétif, et autant à Belouizdad, des ruelles sont bordées de drapeaux géants depuis quelques jours d'ailleurs. L'ambiance est donc bien assurée dans les différents quartiers de Sétif et de Belouizdad, en particulier, fiefs des deux clubs finalistes. Pour les Sétifiens, on ne parle que d'un doublé en vue. Après le championnat d'Algérie, les fans de l'équipe bien drivée par l'Algérien, Kheireddine Madoui, se déclarent prêts à envahir le stade du 5-Juillet pour encourager leurs joueurs afin de réaliser ce doublé et faire le remake de l'année 2012 où l'Entente de Sétif a battu le même CR Bélouizdad (2-1 a.p.). D'ailleurs, des supporters se sont bien préparés depuis quelques jours, qui, pour prendre le train, et qui, pour se déplacer en bus ou encore par taxis. D'autres feront le déplacement par leurs propres moyens. L'essentiel c'est de ne point perdre cette opportunité d'assister à une finale de la coupe d'Algérie et surtout la ramener à Sétif. Les Sétifens étaient d'ailleurs unanimes, samedi dernier, lors de la présentation du trophée chez eux, à annoncer que «lorsque le trophée de la coupe d'Algérie se trouve à Sétif, il reviendrait à coup sûr à Aïn El Fouara après la finale...». Par contre, chez les Rouge et Blanc bien drivés par le Marocain Badou Zaki, on veut terminer la saison avec le trophée de la coupe d'Algérie et bien évidemment effacer ce mauvais souvenir de la finale perdue face à cette même Entente de Sétif sur cette même pelouse du stade du 5-Juillet. Certains supporters n'ont pas hésité à discuter sur le refus de la FAF de l'équipement présenté par les responsables du CRB pour la finale. Seulement après les commentaires, tous avaient compris que ce sont les règlements de la FIFA qui n'autorisent pas ce genre d'équipement avec des photos des grandes personnalités... Du côté des staffs techniques, Madoui veut arracher son premier trophée de la coupe d'Algérie en qualité de coach principal après avoir été couronné deux fois en coach adjoint. Quant au coach Zaki, il veut un trophée à offrir aux fans du Chabab pour quitter l'Algérie la tête haute». Le président Hammar, lui, ne cesse de répéter: «J'espère vraiment décrocher un doublé cette saison.» Quant au président Hadj Mohamed «le trophée doit rester à Alger». Du côté des joueurs, la motivation est là et dans les deux camps on ne vise que le trophée. Et entre le rêve des uns et des autres, seul le langage du terrain tranchera demain lors de cette finale CRB-ESS.

Enfin, le président de la commission d'organisation de l'épreuve, Ali Malek, a bien promis que les supporters qui se présenteront demain au stade du 5-Juillet pour assister à la finale de la coupe d'Algérie entre le CR Belouizdad et l'Entente de Sétif «seront mis dans les meilleures conditions possibles».



Mustapha Ghorbal au sifflet de la finale

La Fédération algérienne de football (FAF) a désigné Mustapha Ghorbal pour arbitrer la finale de la coupe d'Algérie 2017, qui opposera le CR Belouizdad à l'Entente de Sétif, demain (16h30) au stade olympique du 5-Juillet (Alger), a annoncé hier cette instance sur son site Web officiel. Ghorbal sera assisté par Baiod Samir et Bouabdellah Omari, alors que Hallalchi Abderrezak sera le quatrième arbitre. Par ailleurs, la vente des billets des finales a débuté hier à Alger et Sétif. Chaque club a bénéficié de 25.000 tickets.