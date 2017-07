ECOLE MILITAIRE INTERARMES DE CHERCHELL Sortie de trois promotions d'officiers

Par Madjid BERKANE -

une vue de la tribune officielle de l'AMIA

L'Académie militaire interarmes Houari-Boumediene de Cherchell, dans la wilaya de Tipasa, a abrité hier la cérémonie annuelle de sorties de nouvelles promotions de l'année pédagogique 2016-2017. La cérémonie a été présidée au nom du président de la République par le vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah. Des ministres et plusieurs autres officiers supérieurs, ainsi que des familles des lauréats ont pris part à cette cérémonie.

Les promotions concernées par cette cérémonie sont la 10e promotion de formation militaire commune de base, la 48e promotion de formation fondamentale et la 1ère promotion d'officiers du cycle master. La promotion a été baptisée au nom du défunt moudjahid le général El Hachemi Hadjres.

La cérémonie a débuté par une allocution du commandant de l'école interarmes de Cherchell le général-major Ali Sidane. Dans son allocution, le commandant de l'Ecole s'est attardé sur la qualité de la formation militaire et scientifique dont ont bénéficié les stagiaires.

«L'Académie enregistre aujourd'hui la naissance d'une nouvelle élite d'officiers de l'Armée nationale populaire, digne héritière de l'Armée de Libération nationale, qui a connu une formation militaire et scientifique spécialisée.

Cette promotion est un nouveau couronnement venant s'ajouter à l'ensemble des importantes réalisations de cette grande citadelle qui a joué, depuis les premiers jours de l'indépendance un rôle pionnier dans la formation des cadres de l'Armée nationale populaire et constitue toujours le noyau solide sur lequel se base l'appareil d'encadrement de nos forces armées, participant ainsi efficacement au renforcement et à la promotion d'une ressource humaine compétente, venant soutenir les rangs de l'ANP et fournir des compétences et de haute technicité, à travers des programmes de qualité, conformes aux nouvelles exigences de formation dans les domaines technique et technologique, basés sur des principes de formation standard au profit des élèves officiers de carrière, aux officiers stagiaires, ainsi qu'aux stagiaires de pays amis et frères», a indiqué le commandant de l'école dans le préambule de son allocution, précisant que la formation des élèves officiers a pu se dérouler dans de bonnes conditions, grâce au suivi permanent et à l'attention indéfectible du chef de l'état-major. S'adressant aux élèves promus, le général-major Ali Sidane a exhorté ces derniers à faire preuve d'exemplarité et de s'imprégner d'esprit de patriotisme et de forte volonté pour défendre la patrie. «Vous promus, vous prêtez aujourd'hui un si cher serment, où vous jurez d'être dévoués à la patrie et son peuple, après quatre années de laborieuses années de formation et dé discipline, au cours desquelles, l'Académie a veillé avec ses cadres, à vous imprégner de valeurs de la science, du savoir et des plus hauts niveaux de formation. Ainsi, vous devez être dévoués et loyaux à notre chère patrie», a conclu le commandant de l'école. Après quoi la cérémonie s'est poursuivie par la prestation de serment par les promotions sortantes et la remise des grades et des diplômes aux majors de promotions par le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah et les autres officiers supérieurs de l'Armée nationale populaire. La cérémonie s'est poursuivie après par la passation de l'étendard de l'Académie entre la promotion sortante et celle montante. Fini la passation, les carrés de promotions ont ensuite quitté la place d'Armes pour prendre position au point de départ pour la parade, cédant la place aux exhibitions sportives de combat à l'instar du karaté, du kung-fu, ainsi que des mouvements sportifs d'ensemble avec et sans armes, et ce, avant de reconstituer la carte de l'Algérie avec des couleurs nationales. Les exhibitions ont été suivies par un exercice démonstratif de combat relatif au bouclage et à la neutralisation d'un groupe de criminels. Après quoi, les présents ont suivi en direct sur écran géant un exercice démonstratif des Forces navales, mettant en scène la libération d'otages à bord d'un bâtiment de transport de voyageurs. La cérémonie a été clôturée par une parade militaire des carrés participants sur des airs de la musique militaire. Le général de corps d'armée a honoré enfin la famille du défunt moudjahid le général El Hachemi Hajdres.