BOUIRA Ambiance morose

Par Abdenour MERZOUK -

L'ambiance de l'Aïd persiste dans les villages où la tradition ancestrale est perpétuée à chaque occasion.

L'approche des fêtes de l'Aïd et du sacrifice prévus vendredi prochain ne semble pas trop intéresser les habitants de la ville de Bouira. L'ambiance festive qui, par le passé caractérisait l'occasion, a laissé place cette année à une ambiance plutôt morose. Si l'on excepte la présence des moutons à divers points de la ville, proposés à la vente, rien ne laisse croire qu'il y a une fête en vue. L'activité commerciale qui, chaque été, connaît un ralentissement en raison du départ en vacances de la clientèle, mais également en raison du renouvellement des stocks, demeure faible et pousse les commerçants à solder leurs produits. Parce que cette fête coïncide avec la rentrée scolaire, synonyme de dépenses, le marché aux bestiaux ouvert pour la circonstance n'attire pas la foule. «Les ventes s'accroîtront à la dernière semaine surtout que la majorité des clients n'a pas où garder le mouton», pense un vendeur qui garde une dizaine de bêtes. Selon notre interlocuteur, même les prix flamberont dès aujourd'hui quand la demande sera plus grande. La mésaventure des moutons «gonflés» aux hormones de l'année dernière a sensiblement accentué les craintes parmi les clients potentiels. «Les services publics doivent prendre des mesures dès maintenant en opérant des contrôles et ne pas se limiter à des lamentations et des compassions pour les victimes», nous affirme un citoyen, lui-même ayant été leurré l'année écoulée. L'ambiance de l'Aïd persiste dans les villages où la tradition ancestrale est perpétuée à chaque occasion. Parce que tout le monde n'a pas les moyens de sacrifier un mouton, les villageois de la région et ceux du Djurdjura perpétuent la vieille «thimechrat». Cette occasion est réservée exclusivement à la fête d'El Achoura. Saisissant cette occasion religieuse, les familles (adhroum) se solidarisent et égorgent des boeufs. La cotisation n'est pas fixée. Elle est laissée à leur libre appréciation pour permettre à tout le monde de participer et de bénéficier de la viande qui sera répartie par foyer. L'objectif bien sûr n'est pas «digestif» mais se veut un moyen de raffermir les liens, de passer l'éponge sur les conflits. A ce sujet justement, l'opération est toujours prônée par «Thajmaâth» qui oblige chaque responsable de famille à participer aux préparatifs qui durent depuis des mois. Le pauvre et le riche se mettent côte à côte afin de célébrer une journée où les plus aisés aident les démunis. A Halouane, Slim, Ath Yaâla Ahnif et partout dans ces hameaux accrochés aux flancs du Djurdjura, l'Aïd sera célébré dans la solidarité, l'entraide et le pardon. Depuis Ath Meddour, Ahl El Ksar jusqu'à Ath Laksar en passant par Ath Mansour... chacun participera selon ses moyens. Ce rite gagne du terrain et arrive dans les villes où les citadins s'associent et sacrifient des boeufs en lieu et place du mouton.